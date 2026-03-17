Дедовы приоритеты и новый тренер для Атлетико. Обзор 28-го тура Ла Лиги

Лапорта — новый-старый президент «Барселоны». Снова выиграл выборы, хотя, в отличие от других кандидатов, не обещал купить всех лучших уже летом. Так что ничего существенно не изменится: каталонцы продолжат экономить деньги, чтобы закрыть кредиты и однажды выйти в плюс. Гораздо важнее другое: мы снова не смогли избежать нефутбольных новостей в Испании. Никто из нас не знает, когда меняется руководство, например, в итальянских топ-клубах. Зато здесь мы следили за выборами с самого начала кампании. Не потому что хотели – потому что информации об этом было слишком много. Хочешь не хочешь, а что-то и прочитаешь. И будешь в курсе. Такого нет в других топ-лигах. Там больше новостей о футболе и игре в него, а здесь – о менеджменте, скандалах, сомнительных комментариях главных звезд и т.д. Испанский чемпионат в 2026 как никогда ранее ощущается шоу, а не просто лигой. +1 аргумент в пользу тех, кто до сих пор считает Ла Лигу первенством №2 в мире.

Но в футбол в чемпионате Испании тоже играют. Обычно – по 10 раз в неделю и очень неплохо. О том, как это делали в минувший уик-энд, поговорим ниже.

Гюлер не сияет

На высшем уровне в Европе только 4 футболиста забивали голы с большей дистанции, чем забил Гюлер в ворота «Эльче» (4:1) в этом туре. Даже до центра поля больше десятка метров не дошел, не выдержал. Кстати, все предыдущие герои-рекордсмены — вратари. То есть Арда сделал нечто необыкновенное и исключительное. И удивляет даже не столько исполнение, сколько сама идея попытаться отличиться с настолько дальнего расстояния. Гюлер — особенный футболист. Точка. Сиял бы в большинстве топ-команд Европы. Но в «Реале» не будет: здесь делают акцент на других. Турок был лучшим в начале сезона, но уступил позицию Беллингему, когда тот выздоровел после травмы. Джуд снова выбыл из-за травмы сейчас – но теперь в Мадриде доверяют Вини. Потому что тот уже звезда. И Джуд. И Мбаппе. Гюлер может творить невероятные вещи на поле, но в Мадриде ценят не за них – за статус. А зачем тогда ему этот Мадрид? Арда заслуживает сиять.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

Героический режим

Осенью «Вильярреал» играл в футбол на топ-уровне. Настолько, что некоторое время даже участвовал в гонке за титул Ла Лиги, позже выглядел фаворитом на 3 строчку в турнирной таблице. Сейчас весна, и сил играть на высшем уровне уже не осталось. Кто-то в такой ситуации бросает набирать очки, а кто-то — «Вильярреал». Этот теперь каждую неделю включает героический режим. Например, пару туров назад «субмарина» доигрывала последние минуты матча в автобусе против «Эльче» (2:1, в конце 27% владения), а теперь голом на 90+7 спаслась от поражения от «Алавеса» (1:1). Последний победный гол на счету защитника Моуринью, столь важный в эти выходные забил Пепе. До этих недель у названных двух футболистов было в сумме всего 3 гола в чемпионате. «Вильярреал» находит неожиданных героев, чтобы набрать очки. Это о характере и желании. О хищности. Об отсутствии принципов и готовности побеждать любым доступным способом. Лучшего кандидата на замену Симеоне в футболе, чем Марселино, сейчас просто нет. Он уже готов, ведь его команда – уже старый-добрый «Атлетико». Только название чуть иное.

А вдруг?

Верю ли я в то, что «Овьедо» сохранит прописку в Ла Лиге? Честно говоря, нет. Но еще месяц-полтора назад я не верил и в то, что команда будет в гонке. А она уже в ней: от спасительной позиции новичка отделяют «всего» 7 очков. Уже через неделю «Овьедо» впервые в 2026 году может покинуть 20-ю строчку турнирной таблицы. У 5 команд над ним в сумме всего 3 победы в 5 последних турах, у каждой — максимум 1. То есть конкуренты не справляются. Некоторые — уже давно. А «Овьедо» берет и побеждает саму «Валенсию» (1:0). С трудом и не без проблем, но так и должно быть, когда у твоего соперника состав в 2.5 раза дороже. До завершения сезона «Овьедо» еще сыграет с «Леванте» и «Эльче», в 4 последних турах – с «Алавесом», «Хетафе» и «Мальоркой». Легко не будет, но команда может одолеть каждого из названных. И если вдруг это сделает, то не вылетит. И тогда нам придется признать, что менять тренеров как перчатки – хорошая идея, если ты безнадежный аутсайдер.

Кризис нападающих

В чемпионате Испании не хватает сильных нападающих. В эти выходные «Мальорка» обыграла «Эспаньол» (2:1), однако её лучший бомбардир Мурики остался без гола. Причина? Крайнее транжирство. Косовар умудрился не забить ни разу с 9 ударов. В 7 случаях даже не попал в створ. Почти все попытки – из пределов штрафной, большинство – после точных кроссов партнеров и головой, как любит форвард-столб. Однако этого не хватило. Он упустил все. Даже в тот момент, когда забитые мячи были так нужны команде: та, если не начнет побеждать регулярно, рискует вылететь из Ла Лиги. То есть второму лучшему бомбардиру чемпионата не хватило класса. А если даже такой футболист является №2 в Испании после Мбаппе, то разве не пора начинать волноваться? В стране мало игроков, способных забить 20+ голов за сезон. Пора привозить новых – или не удивляться, что результативность лиги снижается из года в год.

Приоритеты

Антони не вышел в стартовом составе на домашний матч «Бетиса» с «Сельтой»: Пеллегрини решил приберечь нападающего на более важный поединок в ЛЕ. Там испанцы, кстати, проигрывают 0:1 после первой встречи. То есть мотивация тренера понятна, но… слишком красноречивые приоритеты! «Бетис» в топ-5 таблицы Ла Лиги, «Сельта» — прямой конкурент за места в еврокубках. И вместо того, чтобы решить вопрос о 5-м месте в таблице, Пеллегрини выбирает борьбу за трофей Лиги Европы. А что поделаешь? Похоже, дед соскучился по серьезным соревнованиям и борьбе за трофеи. Так бывает, когда привык выигрывать 90% матчей в Манчестере. В «Бетисе» так не получится. Не победить в Ла Лиге. Вряд ли удастся триумфовать в Кубке Испании. Почти получилось в ЛК, но это трофей совсем другого уровня. Поэтому Мануэль оставляет Антони на скамейке запасных, теряет очки (1:1) в чемпионате и заявляет таким образом: его команда идет за победой в ЛЕ. Кстати, в декабре «Бетис» продлил контракт с тренером еще на год – если коллектив будет играть в ЛЧ 2026/27, то с дедом во главе.

О других матчах

«Барселона» после единственного разгромного поражения в сезоне ЛЛ стремилась отомстить «Севилье» во втором круге – сумела (5:2). Настолько легко и буднично, что даже не стал выносить рассуждения о каталонцах в отдельный абзац – пусть в следующий раз стараются больше! «Жирона» сенсационно разгромила «Атлетик», чтобы напомнить нам о главном правиле Ла Лиги: весной здесь побеждает тот, кому это нужнее, а не тот, у кого больше Уильямсов в ростере. Запасные футболисты «Атлетико» завершили матч с «Хетафе» (1:0) с более атлетиковским счетом, чем основные – поединок с «Тоттенхэмом» в ЛЧ на прошлой неделе. Повод для Симеоне задуматься о том, кем играть решающие матчи сезона. «Леванте» во втором туре подряд пропустил ровно на 90+4, теперь – от «Райо» (1:1). Снова ничья. Так от вылета не спасаются. И только «Сосьедад» не разочаровал: в очередной раз забил ровно 3 гола дома. Четвертый такой случай подряд. С – стабильность. На этот раз под раздачу попала «Осасуна» (3:1).

Сборная тура

«Атлетик» уступил с разгромным счетом лишь в третий раз в чемпионате, первые 2 неудачи – в матчах с «Реалом» и «Барселоной». Поэтому «Жирона» провела в эти выходные едва ли не лучший свой матч в сезоне – отмечаем это целыми тремя ее футболистами в составе сборной тура. Первый – вратарь Гассанига. Всего два слова, чтобы вас убедить: 9 сейвов. Также с нами левый защитник команды (у нас он сыграет на позиции вингбека) Мартинес. 10 действий в обороне и игра на ноль, причем последнее – в немалой степени именно благодаря его выносу мяча с линии ворот в одном из моментов. Последний представитель «Жироны» в составе – Цыганков. Да, наконец-то! Лучший в команде по удачным попыткам дриблинга и пасам под удар, а еще – автор пары ассистов на партнеров. Единственное желание: чтобы не успел травмироваться до матчей сборной. Такой Виктор нужен в составе не только «Жироне».

«Реал» и «Барселона» играли с командами второй половины таблицы, поэтому ограничимся одним представителем из состава каждого из грандов. У каталонцев это будет Рафинья. За хет-трик. В «Реале» лучший – Гюлер. И за гол аж из своей половины поля, и за ключевую роль в атаках команды. Важно: успел запомниться даже за всего 33 минуты на поле. Настолько эффективный футболист нужен нашей сборной. Рядом с ним сыграет опорник «Сосьедада» Турриентес, который с позиции волнореза умудрился дважды ассистировать партнерам – отмечаем этого единорога. Из состава «Атлетико» выделим Молину и Хименеса. На счету первого — единственный гол в матче, у второго — 14 действий в обороне, в том числе 10 выносов мяча. Король второго этажа? Да, он. С «матрасниками» в составе будем играть на ноль.

Помогать нам не пропустить также будут центральные защитники «Райо» и «Овьедо» Лежен и Костас соответственно. У обоих хорошие матчи в обороне. Правда, с нами они благодаря своим достижениям в атаке: первый отдал спасительную передачу в добавленное время, второй забил победный гол команды. Поэтому если вдруг что-то пойдет не так у собственных ворот, эта парочка подстрахует нас созданными моментами у чужих. На острие атаки – Пепе из «Вильярреала». За спасительный гол на 90+ минуте, а еще – за наибольшую активность до этого. В дриблинг шел, сам бил, партнерам на удары пасовал – был лидером атаки «субмарины». Так почему должен затеряться у нас? Тем более под руководством тренера Альмады из «Овьедо». Еще осенью совершенно никакая команда сейчас вместо того, чтобы опустить руки и смириться с фактом собственного вылета, побеждает «Валенсию». Мотивация, тактика – этот аргентинец, кажется, умеет все.

3-4-3: Гассанига («Жирона») – Лежен («Райо»), Костас («Овьедо»), Хименес («Атлетико») – Мартинес («Жирона»), Гюлер («Реал Мадрид»), Турриентес («Сосьедад»), Молина («Атлетико») – Рафинья («Барселона»), Пепе («Вильярреал»), Цыганков («Жирона»)

Игрок тура – Пепе («Вильярреал»)

Тренер тура – Альмада («Овьедо»)

Факты тура:

– 5 гол забил «Эльче» в сезоне в ворота «Реала» и «Барселоны». После повышения он отличился в 4 из 4 матчей против местных грандов. Осталось не вылететь, чтобы достижение не было напрасным;

– 7 случай в сезоне, когда «Овьедо» не пропустил на собственном поле. Столько же матчей на ноль дома в розыгрыше Ла Лиги у «Барселоны» и «Атлетико». 8+ нет ни у кого. Если команда все же вылетит, то не из-за плохой защиты;

– 3 случай за 2 последних сезона, когда Цыганков оформил 2 голевых действия в матче за несколько недель до игры сборной. В 2 предыдущих ситуациях он после этого отдавал голевую передачу в составе национальной команды;

– 5 последних своих ничьих в чемпионате «Райо» сыграл со счетом 1:1. Всего за этот розыгрыш у него 8 матчей со счетом 1:1. 4 из них – в последних 5 турах. У большинства команд лиги ничьих в целом меньше, чем у «Райо» матчей со счетом 1:1;

– 10 голов из-за пределов штрафной забил «Реал» в этом туре. Целых 17% его мячей в лиге – дальние. Но рекордсмены по этому показателю – «Сосьедад» и «Осасуна». Целых 23% и 21% голов забили из-за пределов штрафной соответственно. В этом туре они играли между собой – +1 гол с дальней дистанции.

Выступления наших

У Цыганкова теперь 9 голевых действий в чемпионате Испании – больше всех в составе «Жироны» без учета ударов с пенальти. При том, что вообще-то Виктор успел травмироваться и сыграл в сезоне меньше минут, чем даже новичок Ванат. Whoscored считает Цыганкова лучшим игроком «Жироны» в сезоне среди тех, у кого 1000+ минут в активе. Перерос. Летом самое время уходить. Если футболист даже на фоне крепкого «Атлетика» не теряется, то и в составе какого-нибудь середняка Ла Лиги также легко заиграет. И здесь, знаете, уже даже не вопрос амбиций: просто хочется, чтобы Цыганков получал удовольствие от футбола. Чтобы у него было, с кем играть на топ-уровне. В «Жироне» с этим проблемы. Можно уходить ради побед – а можно хотя бы ради того, чтобы хорошо проводить время на поле. В Каталонии с этим сложно. У Ваната за 2 недели 1 удар по воротам, поэтому о нем пока трудно что-то конкретно написать: человек, кажется, уже начинает забывать, какой формы мяч. Ждет на линии офсайда, пока ему доставят тот круглый. Мы тоже ждем – но с диванов.

