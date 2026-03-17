  Дедовы приоритеты и новый тренер для Атлетико. Обзор 28-го тура Ла Лиги
17 марта 2026, 13:48 | Обновлено 17 марта 2026, 13:53
Гюлер забил с линии центра поля, а Рафинья — хет-трик

Лапорта — новый-старый президент «Барселоны». Снова выиграл выборы, хотя, в отличие от других кандидатов, не обещал купить всех лучших уже летом. Так что ничего существенно не изменится: каталонцы продолжат экономить деньги, чтобы закрыть кредиты и однажды выйти в плюс. Гораздо важнее другое: мы снова не смогли избежать нефутбольных новостей в Испании. Никто из нас не знает, когда меняется руководство, например, в итальянских топ-клубах. Зато здесь мы следили за выборами с самого начала кампании. Не потому что хотели – потому что информации об этом было слишком много. Хочешь не хочешь, а что-то и прочитаешь. И будешь в курсе. Такого нет в других топ-лигах. Там больше новостей о футболе и игре в него, а здесь – о менеджменте, скандалах, сомнительных комментариях главных звезд и т.д. Испанский чемпионат в 2026 как никогда ранее ощущается шоу, а не просто лигой. +1 аргумент в пользу тех, кто до сих пор считает Ла Лигу первенством №2 в мире.

Но в футбол в чемпионате Испании тоже играют. Обычно – по 10 раз в неделю и очень неплохо. О том, как это делали в минувший уик-энд, поговорим ниже.

Гюлер не сияет

На высшем уровне в Европе только 4 футболиста забивали голы с большей дистанции, чем забил Гюлер в ворота «Эльче» (4:1) в этом туре. Даже до центра поля больше десятка метров не дошел, не выдержал. Кстати, все предыдущие герои-рекордсмены — вратари. То есть Арда сделал нечто необыкновенное и исключительное. И удивляет даже не столько исполнение, сколько сама идея попытаться отличиться с настолько дальнего расстояния. Гюлер — особенный футболист. Точка. Сиял бы в большинстве топ-команд Европы. Но в «Реале» не будет: здесь делают акцент на других. Турок был лучшим в начале сезона, но уступил позицию Беллингему, когда тот выздоровел после травмы. Джуд снова выбыл из-за травмы сейчас – но теперь в Мадриде доверяют Вини. Потому что тот уже звезда. И Джуд. И Мбаппе. Гюлер может творить невероятные вещи на поле, но в Мадриде ценят не за них – за статус. А зачем тогда ему этот Мадрид? Арда заслуживает сиять.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

Героический режим

Осенью «Вильярреал» играл в футбол на топ-уровне. Настолько, что некоторое время даже участвовал в гонке за титул Ла Лиги, позже выглядел фаворитом на 3 строчку в турнирной таблице. Сейчас весна, и сил играть на высшем уровне уже не осталось. Кто-то в такой ситуации бросает набирать очки, а кто-то — «Вильярреал». Этот теперь каждую неделю включает героический режим. Например, пару туров назад «субмарина» доигрывала последние минуты матча в автобусе против «Эльче» (2:1, в конце 27% владения), а теперь голом на 90+7 спаслась от поражения от «Алавеса» (1:1). Последний победный гол на счету защитника Моуринью, столь важный в эти выходные забил Пепе. До этих недель у названных двух футболистов было в сумме всего 3 гола в чемпионате. «Вильярреал» находит неожиданных героев, чтобы набрать очки. Это о характере и желании. О хищности. Об отсутствии принципов и готовности побеждать любым доступным способом. Лучшего кандидата на замену Симеоне в футболе, чем Марселино, сейчас просто нет. Он уже готов, ведь его команда – уже старый-добрый «Атлетико». Только название чуть иное.

А вдруг?

Верю ли я в то, что «Овьедо» сохранит прописку в Ла Лиге? Честно говоря, нет. Но еще месяц-полтора назад я не верил и в то, что команда будет в гонке. А она уже в ней: от спасительной позиции новичка отделяют «всего» 7 очков. Уже через неделю «Овьедо» впервые в 2026 году может покинуть 20-ю строчку турнирной таблицы. У 5 команд над ним в сумме всего 3 победы в 5 последних турах, у каждой — максимум 1. То есть конкуренты не справляются. Некоторые — уже давно. А «Овьедо» берет и побеждает саму «Валенсию» (1:0). С трудом и не без проблем, но так и должно быть, когда у твоего соперника состав в 2.5 раза дороже. До завершения сезона «Овьедо» еще сыграет с «Леванте» и «Эльче», в 4 последних турах – с «Алавесом», «Хетафе» и «Мальоркой». Легко не будет, но команда может одолеть каждого из названных. И если вдруг это сделает, то не вылетит. И тогда нам придется признать, что менять тренеров как перчатки – хорошая идея, если ты безнадежный аутсайдер.

Кризис нападающих

В чемпионате Испании не хватает сильных нападающих. В эти выходные «Мальорка» обыграла «Эспаньол» (2:1), однако её лучший бомбардир Мурики остался без гола. Причина? Крайнее транжирство. Косовар умудрился не забить ни разу с 9 ударов. В 7 случаях даже не попал в створ. Почти все попытки – из пределов штрафной, большинство – после точных кроссов партнеров и головой, как любит форвард-столб. Однако этого не хватило. Он упустил все. Даже в тот момент, когда забитые мячи были так нужны команде: та, если не начнет побеждать регулярно, рискует вылететь из Ла Лиги. То есть второму лучшему бомбардиру чемпионата не хватило класса. А если даже такой футболист является №2 в Испании после Мбаппе, то разве не пора начинать волноваться? В стране мало игроков, способных забить 20+ голов за сезон. Пора привозить новых – или не удивляться, что результативность лиги снижается из года в год.

Приоритеты

Антони не вышел в стартовом составе на домашний матч «Бетиса» с «Сельтой»: Пеллегрини решил приберечь нападающего на более важный поединок в ЛЕ. Там испанцы, кстати, проигрывают 0:1 после первой встречи. То есть мотивация тренера понятна, но… слишком красноречивые приоритеты! «Бетис» в топ-5 таблицы Ла Лиги, «Сельта» — прямой конкурент за места в еврокубках. И вместо того, чтобы решить вопрос о 5-м месте в таблице, Пеллегрини выбирает борьбу за трофей Лиги Европы. А что поделаешь? Похоже, дед соскучился по серьезным соревнованиям и борьбе за трофеи. Так бывает, когда привык выигрывать 90% матчей в Манчестере. В «Бетисе» так не получится. Не победить в Ла Лиге. Вряд ли удастся триумфовать в Кубке Испании. Почти получилось в ЛК, но это трофей совсем другого уровня. Поэтому Мануэль оставляет Антони на скамейке запасных, теряет очки (1:1) в чемпионате и заявляет таким образом: его команда идет за победой в ЛЕ. Кстати, в декабре «Бетис» продлил контракт с тренером еще на год – если коллектив будет играть в ЛЧ 2026/27, то с дедом во главе.

О других матчах

«Барселона» после единственного разгромного поражения в сезоне ЛЛ стремилась отомстить «Севилье» во втором круге – сумела (5:2). Настолько легко и буднично, что даже не стал выносить рассуждения о каталонцах в отдельный абзац – пусть в следующий раз стараются больше! «Жирона» сенсационно разгромила «Атлетик», чтобы напомнить нам о главном правиле Ла Лиги: весной здесь побеждает тот, кому это нужнее, а не тот, у кого больше Уильямсов в ростере. Запасные футболисты «Атлетико» завершили матч с «Хетафе» (1:0) с более атлетиковским счетом, чем основные – поединок с «Тоттенхэмом» в ЛЧ на прошлой неделе. Повод для Симеоне задуматься о том, кем играть решающие матчи сезона. «Леванте» во втором туре подряд пропустил ровно на 90+4, теперь – от «Райо» (1:1). Снова ничья. Так от вылета не спасаются. И только «Сосьедад» не разочаровал: в очередной раз забил ровно 3 гола дома. Четвертый такой случай подряд. С – стабильность. На этот раз под раздачу попала «Осасуна» (3:1).

Сборная тура

«Атлетик» уступил с разгромным счетом лишь в третий раз в чемпионате, первые 2 неудачи – в матчах с «Реалом» и «Барселоной». Поэтому «Жирона» провела в эти выходные едва ли не лучший свой матч в сезоне – отмечаем это целыми тремя ее футболистами в составе сборной тура. Первый – вратарь Гассанига. Всего два слова, чтобы вас убедить: 9 сейвов. Также с нами левый защитник команды (у нас он сыграет на позиции вингбека) Мартинес. 10 действий в обороне и игра на ноль, причем последнее – в немалой степени именно благодаря его выносу мяча с линии ворот в одном из моментов. Последний представитель «Жироны» в составе – Цыганков. Да, наконец-то! Лучший в команде по удачным попыткам дриблинга и пасам под удар, а еще – автор пары ассистов на партнеров. Единственное желание: чтобы не успел травмироваться до матчей сборной. Такой Виктор нужен в составе не только «Жироне».

«Реал» и «Барселона» играли с командами второй половины таблицы, поэтому ограничимся одним представителем из состава каждого из грандов. У каталонцев это будет Рафинья. За хет-трик. В «Реале» лучший – Гюлер. И за гол аж из своей половины поля, и за ключевую роль в атаках команды. Важно: успел запомниться даже за всего 33 минуты на поле. Настолько эффективный футболист нужен нашей сборной. Рядом с ним сыграет опорник «Сосьедада» Турриентес, который с позиции волнореза умудрился дважды ассистировать партнерам – отмечаем этого единорога. Из состава «Атлетико» выделим Молину и Хименеса. На счету первого — единственный гол в матче, у второго — 14 действий в обороне, в том числе 10 выносов мяча. Король второго этажа? Да, он. С «матрасниками» в составе будем играть на ноль.

Помогать нам не пропустить также будут центральные защитники «Райо» и «Овьедо» Лежен и Костас соответственно. У обоих хорошие матчи в обороне. Правда, с нами они благодаря своим достижениям в атаке: первый отдал спасительную передачу в добавленное время, второй забил победный гол команды. Поэтому если вдруг что-то пойдет не так у собственных ворот, эта парочка подстрахует нас созданными моментами у чужих. На острие атаки – Пепе из «Вильярреала». За спасительный гол на 90+ минуте, а еще – за наибольшую активность до этого. В дриблинг шел, сам бил, партнерам на удары пасовал – был лидером атаки «субмарины». Так почему должен затеряться у нас? Тем более под руководством тренера Альмады из «Овьедо». Еще осенью совершенно никакая команда сейчас вместо того, чтобы опустить руки и смириться с фактом собственного вылета, побеждает «Валенсию». Мотивация, тактика – этот аргентинец, кажется, умеет все.

3-4-3: Гассанига («Жирона») – Лежен («Райо»), Костас («Овьедо»), Хименес («Атлетико») – Мартинес («Жирона»), Гюлер («Реал Мадрид»), Турриентес («Сосьедад»), Молина («Атлетико») – Рафинья («Барселона»), Пепе («Вильярреал»), Цыганков («Жирона»)

Игрок тура – Пепе («Вильярреал»)

Тренер тура – Альмада («Овьедо»)

Факты тура:

– 5 гол забил «Эльче» в сезоне в ворота «Реала» и «Барселоны». После повышения он отличился в 4 из 4 матчей против местных грандов. Осталось не вылететь, чтобы достижение не было напрасным;

– 7 случай в сезоне, когда «Овьедо» не пропустил на собственном поле. Столько же матчей на ноль дома в розыгрыше Ла Лиги у «Барселоны» и «Атлетико». 8+ нет ни у кого. Если команда все же вылетит, то не из-за плохой защиты;

– 3 случай за 2 последних сезона, когда Цыганков оформил 2 голевых действия в матче за несколько недель до игры сборной. В 2 предыдущих ситуациях он после этого отдавал голевую передачу в составе национальной команды;

– 5 последних своих ничьих в чемпионате «Райо» сыграл со счетом 1:1. Всего за этот розыгрыш у него 8 матчей со счетом 1:1. 4 из них – в последних 5 турах. У большинства команд лиги ничьих в целом меньше, чем у «Райо» матчей со счетом 1:1;

– 10 голов из-за пределов штрафной забил «Реал» в этом туре. Целых 17% его мячей в лиге – дальние. Но рекордсмены по этому показателю – «Сосьедад» и «Осасуна». Целых 23% и 21% голов забили из-за пределов штрафной соответственно. В этом туре они играли между собой – +1 гол с дальней дистанции.

Выступления наших

У Цыганкова теперь 9 голевых действий в чемпионате Испании – больше всех в составе «Жироны» без учета ударов с пенальти. При том, что вообще-то Виктор успел травмироваться и сыграл в сезоне меньше минут, чем даже новичок Ванат. Whoscored считает Цыганкова лучшим игроком «Жироны» в сезоне среди тех, у кого 1000+ минут в активе. Перерос. Летом самое время уходить. Если футболист даже на фоне крепкого «Атлетика» не теряется, то и в составе какого-нибудь середняка Ла Лиги также легко заиграет. И здесь, знаете, уже даже не вопрос амбиций: просто хочется, чтобы Цыганков получал удовольствие от футбола. Чтобы у него было, с кем играть на топ-уровне. В «Жироне» с этим проблемы. Можно уходить ради побед – а можно хотя бы ради того, чтобы хорошо проводить время на поле. В Каталонии с этим сложно. У Ваната за 2 недели 1 удар по воротам, поэтому о нем пока трудно что-то конкретно написать: человек, кажется, уже начинает забывать, какой формы мяч. Ждет на линии офсайда, пока ему доставят тот круглый. Мы тоже ждем – но с диванов.

РЕКЛАМА 21+
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

По теме:
Атлетико – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионат Испании
Жирона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ротация перед ЛЧ и ее последствия. Прогнозы на 28 тур Ла Лиги
Ла Лига - betking
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на матчи отбора к Евро-2027
Футбол | 17 марта 2026, 09:52 7
Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на матчи отбора к Евро-2027
Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на матчи отбора к Евро-2027

В список испанского наставника вошли 24 футболиста

Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Футбол | 17 марта 2026, 14:13 2
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался

Коноплю может заменить Михайличенко

Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Футбол | 17.03.2026, 09:22
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Бокс | 17.03.2026, 05:55
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Футбол | 17.03.2026, 06:55
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
16.03.2026, 04:45
Бокс
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
15.03.2026, 08:33 7
Футбол
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
16.03.2026, 08:00 4
Футбол
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
15.03.2026, 19:35 6
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
16.03.2026, 00:32 3
Теннис
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
16.03.2026, 07:45 3
Футбол
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
16.03.2026, 00:02 1
Бокс
