ФОТО. Недешево. Стало известно, сколько будут стоить билеты на финал ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine. Лига чемпионов

Стали известны официальные цены на билеты на финал Лиги чемпионов этого сезона.

По информации источников, стоимость зависит от категории мест и доступа для болельщиков клубов-финалистов.

Самые дешевые билеты для фанатов команд-участниц финала обойдутся примерно в 70 евро. В то же время для общего продажи предусмотрено несколько категорий: категория 3 – 180 евро, категория 2 – 650 евро, категория 1 – 950 евро.

Таким образом, разница между самыми доступными билетами и местами премиум-класса является весьма существенной.

Подобная ценовая политика в очередной раз подчеркивает коммерциализацию главного клубного турнира Европы, где спрос значительно превышает предложение.

Ожидается, что большинство билетов будет распределено через квоты для клубов, спонсоров и партнеров УЕФА, тогда как ограниченная часть поступит в открытую продажу.

Финал Лиги чемпионов традиционно остается одним из самых прибыльных событий в мировом спорте, привлекая внимание миллионов болельщиков по всему миру.

Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона 2025/26 состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена», который вмещает около 67 тысяч зрителей.

