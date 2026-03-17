ФОТО. Недешево. Стало известно, сколько будут стоить билеты на финал ЛЧ
Цены на решающий матч сезона варьируются в широком диапазоне
Стали известны официальные цены на билеты на финал Лиги чемпионов этого сезона.
По информации источников, стоимость зависит от категории мест и доступа для болельщиков клубов-финалистов.
Самые дешевые билеты для фанатов команд-участниц финала обойдутся примерно в 70 евро. В то же время для общего продажи предусмотрено несколько категорий: категория 3 – 180 евро, категория 2 – 650 евро, категория 1 – 950 евро.
Таким образом, разница между самыми доступными билетами и местами премиум-класса является весьма существенной.
Подобная ценовая политика в очередной раз подчеркивает коммерциализацию главного клубного турнира Европы, где спрос значительно превышает предложение.
Ожидается, что большинство билетов будет распределено через квоты для клубов, спонсоров и партнеров УЕФА, тогда как ограниченная часть поступит в открытую продажу.
Финал Лиги чемпионов традиционно остается одним из самых прибыльных событий в мировом спорте, привлекая внимание миллионов болельщиков по всему миру.
Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона 2025/26 состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена», который вмещает около 67 тысяч зрителей.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Ticket prices for this season's Champions League final:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 16, 2026
• Fans (reserved for final clubs' fans): €70
• Category 3: €180
• Category 2: €650
• Category 1: €950.
— @AranchaMOBILE
