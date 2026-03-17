ФОТО. Ямаль показал свой дом: так живет главный талант Барселоны в 18 лет

Вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль поделился новым постом в своих социальных сетях, который уже вызвал большой резонанс среди фанатов.

На своей странице в Instagram футболист показал часть своей повседневной жизни – в частности, интерьер дома с панорамными окнами и видом на побережье.

На одном из фото Ямаль сидит за большим столом с ноутбуком, что создает атмосферу спокойной и в то же время статусной жизни молодой звезды. Также он опубликовал фото со своими друзьями, с которыми он проводит большую часть своего свободного времени.

Публикация мгновенно стала вирусной – она уже собрала более 1,4 миллиона лайков и тысячи комментариев от фанатов со всего мира. В комментариях пользователи восхищаются образом жизни игрока и шутят о том, что он «живет как суперзвезда уже в 18 лет».

Ямаль продолжает не только впечатлять на поле, но и привлекать внимание вне его, постепенно становясь одной из самых медийных фигур нового поколения футболистов.