17 марта 2026, 01:16 | Обновлено 17 марта 2026, 01:17
22 минуты Ярмолюка. Известная оценка Егора за матч с Вулверхэмптоном

Пчелы сыграли вничью с волками

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 16 марта 2026 года, состоялся матч 30-го тура АПЛ между лондонским «Брентфордом» и «Вулверхэмптоном». Игра прошла на стадионе «Коммьюнити Стэдиум» и завершилась ничьей со счетом 2:2.

В этом поединке принял участие украинский футболист – полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк.

Егор вышел на поле на 68-й минуте и не оформил результативных действия. От портала WhoScored он получил оценку 6.3, что стало одним из худших показателем среди всех игроков «пчел».

Лучшим игроком встречи был признан вингер «Брентфорда» Данго Уаттара – его оценили в 7.9 балла.

Оценки за матч Брентфорд – Вулверхэмптон:

Дмитрий Вус
