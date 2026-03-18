  4. Назван худший сценарий для Михаила Мудрика
18 марта 2026, 07:32
Лондонцы могут расстаться с украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Челси» может расторгнуть контракт с Михаилом Мудриком в случае подтверждения его дисквалификации, сообщает Get French Football News.

На данный момент клуб поддерживает вингера. Мудрик отстранен от футбола после положительного теста на запрещенное вещество.

Футбольная ассоциация Англии (FA) расследует случай с Мудриком, и если нарушение подтвердится, ему грозит четырехлетняя дисквалификация. Футболиста представляют те же юристы, которые защищали Поля Погба в его допинговом деле.

У Мудрика в настоящее время подписан контракт с «Челси» на 8,5 лет.

