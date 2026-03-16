  4. Челси нашел новый клуб для Михаила Мудрика
16 марта 2026, 21:50 | Обновлено 16 марта 2026, 22:05
Челси нашел новый клуб для Михаила Мудрика

Украинец может перейти в «Страсбург»

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может продолжить карьеру во французском «Страсбурге». Об этом сообщает L'Équipe.

25-летний футболист, которого «Челси» приобрел в 2023 году у «Шахтера» за 70 млн евро, не играет с декабря 2024 года из-за положительного допинг-теста. Сейчас украинец продолжает поддерживать форму и ожидает решения по своему делу.

По данным источника, если Мудрику разрешат вернуться на поле, лондонский клуб может отправить его в аренду в «Страсбург». Клубы входят в структуру BlueCo, поэтому подобный трансфер считается вполне реалистичным.

Дмитрий Олийченко Источник: L'Equipe
