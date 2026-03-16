Челси нашел новый клуб для Михаила Мудрика
Украинец может перейти в «Страсбург»
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может продолжить карьеру во французском «Страсбурге». Об этом сообщает L'Équipe.
25-летний футболист, которого «Челси» приобрел в 2023 году у «Шахтера» за 70 млн евро, не играет с декабря 2024 года из-за положительного допинг-теста. Сейчас украинец продолжает поддерживать форму и ожидает решения по своему делу.
По данным источника, если Мудрику разрешат вернуться на поле, лондонский клуб может отправить его в аренду в «Страсбург». Клубы входят в структуру BlueCo, поэтому подобный трансфер считается вполне реалистичным.
