Ребров вызвал в сборную Украины игрока, который принесет удачу
Так считает известный тренер Олег Дулуб
Известный тренер Олег Дулуб прокомментировал вызов в сборную Украины нападающего «Динамо» Матвея Пономаренко.
«Вызов Пономаренко – положительное впечатление, потому что он заслужил вызов в национальную сборную своей игрой, своими голами, своей самоотдачей, везением. Он может стать джокером для сборной.
У Сергея Станиславовича может быть какая-то заготовка на Швецию – например, выход того же Пономаренко на замену вместо Ваната или Яремчука. В любом случае он привезет с собой эту футбольную удачу, если не растратит ее за эту неделю-две.
Но я не думаю, что он растеряет эту удачу, потому что, знаете, это игрок, который врывается вот в УПЛ, забивает в каждом матче, причем голы такие – скажем, рабочие, но с очень большой долей везения», – сказал Дулуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
