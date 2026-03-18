  4. Ребров вызвал в сборную Украины игрока, который принесет удачу
18 марта 2026, 05:02 |
944
0

Ребров вызвал в сборную Украины игрока, который принесет удачу

Так считает известный тренер Олег Дулуб

18 марта 2026, 05:02 |
944
0
Ребров вызвал в сборную Украины игрока, который принесет удачу
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Известный тренер Олег Дулуб прокомментировал вызов в сборную Украины нападающего «Динамо» Матвея Пономаренко.

«Вызов Пономаренко – положительное впечатление, потому что он заслужил вызов в национальную сборную своей игрой, своими голами, своей самоотдачей, везением. Он может стать джокером для сборной.

У Сергея Станиславовича может быть какая-то заготовка на Швецию – например, выход того же Пономаренко на замену вместо Ваната или Яремчука. В любом случае он привезет с собой эту футбольную удачу, если не растратит ее за эту неделю-две.

Но я не думаю, что он растеряет эту удачу, потому что, знаете, это игрок, который врывается вот в УПЛ, забивает в каждом матче, причем голы такие – скажем, рабочие, но с очень большой долей везения», – сказал Дулуб.

Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
