Форвард Челси подпишет контракт с рекордной зарплатой в истории футбола
Катарина Макарио станет самым высокооплачиваемым игроком среди женщин
Американская нападающая лондонского «Челси» Катарина Макарио подпишет контракт с «Сан-Диего», сообщает издание ESPN.
По информации источника, клуб из США заплатит за 26-летнюю футболистку 300 тысяч евро, хотя до окончания её контракта с «Челси» осталось всего 6 месяцев.
Также известно, что контракт Катарины Макарио с «Сан-Диего» будет действовать до 2030 года. За это время футболистка заработает 8 миллионов долларов, что является рекордной сделкой в истории женского футбола.
В сезоне 2025/26 Катарина Макарио провела 16 матчей за женскую команду «Челси», отличившись 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
