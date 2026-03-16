Форвард Челси подпишет контракт с рекордной зарплатой в истории футбола

Американская нападающая лондонского «Челси» Катарина Макарио подпишет контракт с «Сан-Диего», сообщает издание ESPN.

По информации источника, клуб из США заплатит за 26-летнюю футболистку 300 тысяч евро, хотя до окончания её контракта с «Челси» осталось всего 6 месяцев.

Также известно, что контракт Катарины Макарио с «Сан-Диего» будет действовать до 2030 года. За это время футболистка заработает 8 миллионов долларов, что является рекордной сделкой в истории женского футбола.

В сезоне 2025/26 Катарина Макарио провела 16 матчей за женскую команду «Челси», отличившись 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.