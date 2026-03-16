Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Чернигов – Феникс‑Мариуполь

Во вторник, 17 марта, в 12:00 состоится матч четвертьфинала Кубка Украины по футболу.

«Чернигов» примет «Феникс-Мариуполь» в Чернигове на стадионе «Чернигов Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Клим Заброда из Киева.

Обе команды представляют Первую лигу и ранее никогда не играли на этой стадии национального Кубка и имеют историческую возможность выйти в полуфинал.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал УПЛ ТВ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд весьма привлекательными коэффициентами: 2.69 на победу «Чернигова», 3.34 на ничью и 2.64 на победу «Феникса-Мариуполя». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играйте с лучшими коэффициентами, получайте мгновенные выплаты и поддерживайте любимую команду вместе с нами.