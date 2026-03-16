ФОТО. У Мудрика таки появилась новая девушка? Однозначный намек

История между Михаилом Мудриком и американской инфлюенсеркой Джордин Джонс получила новое продолжение.

Несколько месяцев назад футболист «Челси» опубликовал сторис, в котором пригласил девушку на свидание в парижский Диснейленд. Публикация быстро исчезла, но пользователи сети успели сделать скриншоты.

Теперь Джордин выложила новые фотографии в футболке «Челси», что сразу привлекло внимание болельщиков. Кроме того, она и Мудрик теперь подписаны друг на друга в Instagram, а футболист регулярно оставляет комментарии под ее публикациями.

Пользователи сети также заметили, что Джонс подписана и на украинского защитника Максима Таловьерова, который выступает за «Сток Сити».

Есть ли между Мудриком и Джордин роман – пока неизвестно. Но история, начавшаяся с приглашения в Диснейленд, похоже, еще не закончилась.