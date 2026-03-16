Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Брентфорд – Вулверхэмптон

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начнет на скамейке запасных «Брентфорда» матч 30-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».

Игра состоится на арене «Коммьюнити Стэдиум» в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На счету Егора Ярмолюка в этом сезоне 34 матча в составе «Брентфорда», 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.

Стартовые составы на матч Брентфорд – Вулверхэмптон:

Your Bees to take on Wolves 🐝 pic.twitter.com/Oo9wRtVTPh — Brentford FC (@BrentfordFC) March 16, 2026