Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Брентфорд – Вулверхэмптон
Матч 30-го тура АПЛ начнется 16 марта в 22:00
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начнет на скамейке запасных «Брентфорда» матч 30-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».
Игра состоится на арене «Коммьюнити Стэдиум» в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.
На счету Егора Ярмолюка в этом сезоне 34 матча в составе «Брентфорда», 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.
Стартовые составы на матч Брентфорд – Вулверхэмптон:
Your Bees to take on Wolves 🐝 pic.twitter.com/Oo9wRtVTPh— Brentford FC (@BrentfordFC) March 16, 2026
4️⃣ Four changes from #WOLLIV— Wolves (@Wolves) March 16, 2026
➡️ Sa, Krejci, Andre and Armstrong into the XI
Our side to take on @BrentfordFC 📋 pic.twitter.com/IeaQXdtX24
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые завоевали 19 медалей: 3 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых
Степан Раделич может переехать в Киев