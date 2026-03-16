Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – лидер АПЛ по количеству голов и ассистов, оформленных суперсабами
Англия
16 марта 2026, 20:32 |
Арсенал – лидер АПЛ по количеству голов и ассистов, оформленных суперсабами

В матче против Эвертона канониры увеличили этот показатель сразу на четыре результативных действия

Getty Images/Global Images Ukraine

Виктор Дьокереш, Пьеро Инкапье, Макс Доуман и Габриэль Мартинелли в матче против «Эвертона» стали очередными игроками лондонского «Арсенала», которые отличились голевыми действиями после выхода на замену в матче АПЛ.

Эти четверо игроков появились на поле во втором тайме и внесли результативный вклад в победу своей команды.

Дьокериш отличился голом после передачи Инкапье, а Доуман – после передачи Мартинелли.

Теперь в активе «Арсенала» 21 результативное действие, совершенное футболистами после выхода на замену в текущем сезоне АПЛ: 11 голов и 10 ассистов.

«Канониры» по этому показателю лидируют в Премьер-лиге уже с отрывом, на 7 голевых действий опережая «Брайтон» (14).

Интересным фактом является то, что главный преследователь «Арсенала» в АПЛ «Манчестер Сити» до сих пор имеет в своем активе лишь 2 подобных результативных действия (последнее место в рейтинге).

Голы и ассисты, совершенные игроками команд АПЛ после выхода на замену в сезоне 2025/26:

  • 21 (11+10) – Арсенал
  • 14 (9+5) – Брайтон
  • 13 (9+4) – «Астон Вилла»
  • 12 (8+4) – «Фулхэм»
  • 12 (7+5) – «Борнмут»
  • 11 (8+3) – «Бернли»
  • 9 (5+4) – «Вулверхэмптон»
  • 9 (4+5) – «Тоттенхэм Хотспур»
  • 8 (6+2) – Вест Хэм Юнайтед
  • 8 (5+3) – Манчестер Юнайтед
  • 8 (5+3) – Челси
  • 8 (3+5) – Брентфорд
  • 7 (5+2) – Лидс Юнайтед
  • 7 (5+2) – Сандерленд
  • 7 (5+2) – Ньюкасл Юнайтед
  • 7 (4+3) – Ливерпуль
  • 6 (2+4) – Ноттингем Форест
  • 5 (3+2) – Кристал Пэлас
  • 3 (3+0) – Эвертон
  • 2 (1+1) – Манчестер Сити
По теме:
Брентфорд – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Брентфорд – Вулверхэмптон
ФОТО.Лэмпард случайно встретил Роналду на пляже и не поверил, что тот делал
Арсенал Лондон рейтинг статистика Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир Бражко получил неожиданное известие от Сергея Реброва
Футбол | 16 марта 2026, 13:59 8
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Бокс | 16 марта 2026, 06:42 0
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Футбол | 16.03.2026, 08:14
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Футбол | 16.03.2026, 08:00
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Футбол | 16.03.2026, 19:49
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем