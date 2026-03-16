Арсенал – лидер АПЛ по количеству голов и ассистов, оформленных суперсабами

Виктор Дьокереш, Пьеро Инкапье, Макс Доуман и Габриэль Мартинелли в матче против «Эвертона» стали очередными игроками лондонского «Арсенала», которые отличились голевыми действиями после выхода на замену в матче АПЛ.

Эти четверо игроков появились на поле во втором тайме и внесли результативный вклад в победу своей команды.

Дьокериш отличился голом после передачи Инкапье, а Доуман – после передачи Мартинелли.

Теперь в активе «Арсенала» 21 результативное действие, совершенное футболистами после выхода на замену в текущем сезоне АПЛ: 11 голов и 10 ассистов.

«Канониры» по этому показателю лидируют в Премьер-лиге уже с отрывом, на 7 голевых действий опережая «Брайтон» (14).

Интересным фактом является то, что главный преследователь «Арсенала» в АПЛ «Манчестер Сити» до сих пор имеет в своем активе лишь 2 подобных результативных действия (последнее место в рейтинге).

Голы и ассисты, совершенные игроками команд АПЛ после выхода на замену в сезоне 2025/26:

21 (11+10) – Арсенал

14 (9+5) – Брайтон

13 (9+4) – «Астон Вилла»

12 (8+4) – «Фулхэм»

12 (7+5) – «Борнмут»

11 (8+3) – «Бернли»

9 (5+4) – «Вулверхэмптон»

9 (4+5) – «Тоттенхэм Хотспур»

8 (6+2) – Вест Хэм Юнайтед

8 (5+3) – Манчестер Юнайтед

8 (5+3) – Челси

8 (3+5) – Брентфорд

7 (5+2) – Лидс Юнайтед

7 (5+2) – Сандерленд

7 (5+2) – Ньюкасл Юнайтед

7 (4+3) – Ливерпуль

6 (2+4) – Ноттингем Форест

5 (3+2) – Кристал Пэлас

3 (3+0) – Эвертон

2 (1+1) – Манчестер Сити