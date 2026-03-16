Арсенал – лидер АПЛ по количеству голов и ассистов, оформленных суперсабами
В матче против Эвертона канониры увеличили этот показатель сразу на четыре результативных действия
Виктор Дьокереш, Пьеро Инкапье, Макс Доуман и Габриэль Мартинелли в матче против «Эвертона» стали очередными игроками лондонского «Арсенала», которые отличились голевыми действиями после выхода на замену в матче АПЛ.
Эти четверо игроков появились на поле во втором тайме и внесли результативный вклад в победу своей команды.
Дьокериш отличился голом после передачи Инкапье, а Доуман – после передачи Мартинелли.
Теперь в активе «Арсенала» 21 результативное действие, совершенное футболистами после выхода на замену в текущем сезоне АПЛ: 11 голов и 10 ассистов.
«Канониры» по этому показателю лидируют в Премьер-лиге уже с отрывом, на 7 голевых действий опережая «Брайтон» (14).
Интересным фактом является то, что главный преследователь «Арсенала» в АПЛ «Манчестер Сити» до сих пор имеет в своем активе лишь 2 подобных результативных действия (последнее место в рейтинге).
Голы и ассисты, совершенные игроками команд АПЛ после выхода на замену в сезоне 2025/26:
- 21 (11+10) – Арсенал
- 14 (9+5) – Брайтон
- 13 (9+4) – «Астон Вилла»
- 12 (8+4) – «Фулхэм»
- 12 (7+5) – «Борнмут»
- 11 (8+3) – «Бернли»
- 9 (5+4) – «Вулверхэмптон»
- 9 (4+5) – «Тоттенхэм Хотспур»
- 8 (6+2) – Вест Хэм Юнайтед
- 8 (5+3) – Манчестер Юнайтед
- 8 (5+3) – Челси
- 8 (3+5) – Брентфорд
- 7 (5+2) – Лидс Юнайтед
- 7 (5+2) – Сандерленд
- 7 (5+2) – Ньюкасл Юнайтед
- 7 (4+3) – Ливерпуль
- 6 (2+4) – Ноттингем Форест
- 5 (3+2) – Кристал Пэлас
- 3 (3+0) – Эвертон
- 2 (1+1) – Манчестер Сити
The single biggest difference between Arsenal and Manchester City in the Premier League title race?— Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 16, 2026
That might just be their use of substitutes... pic.twitter.com/4bNs3MhS0F
