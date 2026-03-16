16 марта 2026, 20:19 | Обновлено 16 марта 2026, 20:30
746
0

ФОТО.Лэмпард случайно встретил Роналду на пляже и не поверил, что тот делал

Лэмпард рассказал, что делал Роналду на отдыхе

16 марта 2026, 20:19 | Обновлено 16 марта 2026, 20:30
746
0
ФОТО.Лэмпард случайно встретил Роналду на пляже и не поверил, что тот делал
X. Фрэнк Лэмпард и Криштиану Роналду

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард поделился интересной историей о встрече с Криштиану Роналду во время отпуска.

По словам Лэмпарда, они случайно оказались в одном пляжном отеле.

«Я встретил Роналду на отдыхе. Мы были в одном пляжном отеле, и его место для загара находилось немного ниже моего», – рассказал англичанин.

Экс-футболист признался, что решил не мешать португальцу, поскольку тот находился в отличной физической форме и даже на отдыхе продолжал активно тренироваться.

«Я держался на расстоянии, потому что он был в невероятной форме, поэтому дал ему немного пространства».

Тем не менее Лэмпард все-таки подошел к звездному нападающему, чтобы сделать фотографию вместе со своим сыном.

«Я попросил его сделать фото с моим сыном – из-за того, каким великим игроком он является. Я быстро надел футболку, и мы сделали отличную фотографию».

По словам англичанина, его особенно впечатлила дисциплина Роналду даже во время отпуска.

«Я также заметил, что он ходил в спортзал дважды в день со своим персональным тренером. Это просто показывает его преданность своему делу».

Лэмпард добавил с улыбкой, что сам в этот момент отдыхал намного спокойнее.

«Я сидел с пивом, наблюдал за ним и даже поаплодировал, когда он возвращался после тренировки».

По теме:
Арсенал – лидер АПЛ по количеству голов и ассистов, оформленных суперсабами
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
ПСЖ – Челси. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
фото lifestyle Фрэнк Лэмпард Криштиану Роналду Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Манчестер Юнайтед
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Бокс | 16 марта 2026, 06:42 0
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора

Александр уверен в победе Дерека

Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 15 марта 2026, 22:45 5
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Елена, которая одолела Костюк и Свитолину, в финале в трех сетах проиграла первой ракетке

ОФИЦИАЛЬНО. Челси получил трансферный бан и многомиллионный штраф
Футбол | 16.03.2026, 15:33
ОФИЦИАЛЬНО. Челси получил трансферный бан и многомиллионный штраф
ОФИЦИАЛЬНО. Челси получил трансферный бан и многомиллионный штраф
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Футбол | 16.03.2026, 06:55
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Экс-судья ФИФА оценил спорные моменты в игре Шахтера с Металлистом 1925
Футбол | 16.03.2026, 17:12
Экс-судья ФИФА оценил спорные моменты в игре Шахтера с Металлистом 1925
Экс-судья ФИФА оценил спорные моменты в игре Шахтера с Металлистом 1925
Популярные новости
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
14.03.2026, 20:04 3
Бокс
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
15.03.2026, 08:33 7
Футбол
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
16.03.2026, 04:45
Бокс
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 8
Футбол
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
15.03.2026, 19:55 231
Футбол
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
16.03.2026, 08:14 14
Футбол
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
15.03.2026, 19:35 6
Теннис
