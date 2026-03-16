ФОТО.Лэмпард случайно встретил Роналду на пляже и не поверил, что тот делал
Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард поделился интересной историей о встрече с Криштиану Роналду во время отпуска.
По словам Лэмпарда, они случайно оказались в одном пляжном отеле.
«Я встретил Роналду на отдыхе. Мы были в одном пляжном отеле, и его место для загара находилось немного ниже моего», – рассказал англичанин.
Экс-футболист признался, что решил не мешать португальцу, поскольку тот находился в отличной физической форме и даже на отдыхе продолжал активно тренироваться.
«Я держался на расстоянии, потому что он был в невероятной форме, поэтому дал ему немного пространства».
Тем не менее Лэмпард все-таки подошел к звездному нападающему, чтобы сделать фотографию вместе со своим сыном.
«Я попросил его сделать фото с моим сыном – из-за того, каким великим игроком он является. Я быстро надел футболку, и мы сделали отличную фотографию».
По словам англичанина, его особенно впечатлила дисциплина Роналду даже во время отпуска.
«Я также заметил, что он ходил в спортзал дважды в день со своим персональным тренером. Это просто показывает его преданность своему делу».
Лэмпард добавил с улыбкой, что сам в этот момент отдыхал намного спокойнее.
«Я сидел с пивом, наблюдал за ним и даже поаплодировал, когда он возвращался после тренировки».
🚨Frank Lampard:🗣️ “I ran into Ronaldo on vacation. He was at the same beach hotel and luckily, his daily sunspot was just a bit below mine.— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 16, 2026
“I made sure to keep my distance because he was in incredible shape, so I gave him some space.
“I stopped him for a photo with my son… pic.twitter.com/IuNYZRwlUd
