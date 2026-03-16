ФОТО.Лэмпард случайно встретил Роналду на пляже и не поверил, что тот делал

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард поделился интересной историей о встрече с Криштиану Роналду во время отпуска.

По словам Лэмпарда, они случайно оказались в одном пляжном отеле.

«Я встретил Роналду на отдыхе. Мы были в одном пляжном отеле, и его место для загара находилось немного ниже моего», – рассказал англичанин.

Экс-футболист признался, что решил не мешать португальцу, поскольку тот находился в отличной физической форме и даже на отдыхе продолжал активно тренироваться.

«Я держался на расстоянии, потому что он был в невероятной форме, поэтому дал ему немного пространства».

Тем не менее Лэмпард все-таки подошел к звездному нападающему, чтобы сделать фотографию вместе со своим сыном.

«Я попросил его сделать фото с моим сыном – из-за того, каким великим игроком он является. Я быстро надел футболку, и мы сделали отличную фотографию».

По словам англичанина, его особенно впечатлила дисциплина Роналду даже во время отпуска.

«Я также заметил, что он ходил в спортзал дважды в день со своим персональным тренером. Это просто показывает его преданность своему делу».

Лэмпард добавил с улыбкой, что сам в этот момент отдыхал намного спокойнее.

«Я сидел с пивом, наблюдал за ним и даже поаплодировал, когда он возвращался после тренировки».