  4. КРАСНОПИР: «Я к этому отношусь нормально»
16 марта 2026, 20:35 | Обновлено 16 марта 2026, 20:36
КРАСНОПИР: «Я к этому отношусь нормально»

Нападающий «Полесья» подвел итоги матча с «Кривбассом»

Нападающий «Полесья» Игорь Краснопир прокомментировал победу в матче 20-го тура УПЛ с «Кривбассом» – 2:0.

«Конечно, всегда приятно побеждать, это только позитив и хорошее настроение. Поэтому рады, что взяли 3 очка.

Мой гол? Мы знали, что нужно использовать то, что у «Кривбасса» достаточно высоко поднимается линия обороны и будет пространство позади, мы это отрабатывали. Чоботенко отдал просто шикарный пас – и так получилось, что я реализовал. Очень рад, что так случилось.

Замена на 62-й минуте? Конечно, всегда хочется больше играть, забивать и так далее, но есть определенное тактическое мышление у тренеров, все это понимают. Поэтому я к этому отношусь нормально и, в принципе, доволен этим.

Сборная Украины? Я всегда готов. Это уже будет решать главный тренер. Я стараюсь концентрироваться только на своей работе сейчас в «Полесье», делать от себя все возможное, чтобы просто прогрессировать, расти как футболист и, самое главное, помогать своей команде. Очень рад, что именно сегодня это произошло».

Ранее Руслан Ротань поделился эмоциями после победы своей команды над «Кривбассом» (2:0) в 20 туре УПЛ.

