КРАСНОПИР: «Я к этому отношусь нормально»

Нападающий «Полесья» Игорь Краснопир прокомментировал победу в матче 20-го тура УПЛ с «Кривбассом» – 2:0.

«Конечно, всегда приятно побеждать, это только позитив и хорошее настроение. Поэтому рады, что взяли 3 очка.

Мой гол? Мы знали, что нужно использовать то, что у «Кривбасса» достаточно высоко поднимается линия обороны и будет пространство позади, мы это отрабатывали. Чоботенко отдал просто шикарный пас – и так получилось, что я реализовал. Очень рад, что так случилось.

Замена на 62-й минуте? Конечно, всегда хочется больше играть, забивать и так далее, но есть определенное тактическое мышление у тренеров, все это понимают. Поэтому я к этому отношусь нормально и, в принципе, доволен этим.

Сборная Украины? Я всегда готов. Это уже будет решать главный тренер. Я стараюсь концентрироваться только на своей работе сейчас в «Полесье», делать от себя все возможное, чтобы просто прогрессировать, расти как футболист и, самое главное, помогать своей команде. Очень рад, что именно сегодня это произошло».