Кубок Украины
16 марта 2026, 19:04 | Обновлено 16 марта 2026, 19:11
В первый раз в истории. Как Чернигов пробился в четвертьфинал Кубка

РЕКЛАМА 21+ И нашел партнера накануне главного матча

ФК Чернигов существует с 2003 года. За это время команда играла во Второй лиге, поднималась в Первую, пережила разрушение стадиона от обстрелов в 2022-м. Но до четвертьфинала Кубка Украины никогда не доходило. В этом сезоне все изменилось.

В 1/16 финала обыграли "Атлет". А 28 октября 2025 года в 1/8 финала победили "Лесное" в драматической серии пенальти (1:1, 4:3 по пенальти). Этот матч решил голкипер Максим Татаренко. Он отразил два удара в серии пенальти после того, как Анатолий Романченко не реализовал первый. Команда не сломалась. Андрей Порохня, Андрей Новиков, Максим Шумило и Владислав Чабан убили свои. Путевку в четвертьфинал получили.

"Это величайшее достижение в истории клуба. Мы шли к этому долго. Теперь хотим сделать еще один шаг вперед", - говорит Николай Синица, генеральный директор ФК Чернигов

В преддверии исторического матча клуб объявил о партнерстве с BETON. Для пограничного клуба это критически важно. Тренироваться в условиях постоянных обстрелов и отключений света – сложно. Делать это еще и без стабильной поддержки почти невозможно.

«Партнерство по ФК Чернигов — логический шаг в развитии нашего спортивного направления. Мы видим, в каких сложных условиях клуб сейчас тренируется и выходит на поле. Стоять бок о бок с теми, кто ежедневно демонстрирует силу характера и работает на результат – это ключевая ценность BETON. Вместе мы закладываем фундамент для устойчивого развития украинского спорта», – отмечает Роман Балашов, CEO компании «Ситикод», работающей под брендом BETON.

17 марта черниговцы выйдут на поле уже при поддержке нового партнера. Первый официальный матч по сотрудничеству BETON – и сразу исторический четвертьфинал.


Чернигов — это команда из приграничного региона, ежедневно доказывающая, что футбол возможен даже там, где постоянно сложно. 9 марта 2022 их стадион «Чернигов-Арена» получил критические повреждения от обстрелов. Были разрушены раздевалки, админздания, кассы, фан-шоп. Для большинства клубов это означало бы конец.

Но ФК Чернигов выстоял. Клуб временно переехал на стадион "Юность", где начал восстанавливаться и продолжил выступления. Впоследствии команда построила собственный временный стадион, а сейчас почти завершила реконструкцию основной арены, поврежденной российскими обстрелами в 2022 году.

«Для нашего клуба очень важно, что бизнес поддерживает развитие футбола в Чернигове. Партнерство по BETON – это еще один шаг в укреплении клуба и реализации наших амбиций. Несмотря на сложные условия, в которых живет пограничный регион, ФК Чернигов продолжает развиваться, играть болельщикам и создавать возможности для развития нового поколения футболистов. Мы благодарны BETON за доверие и поддержку нашего проекта», – отмечает Николай Синица, генеральный директор ФК Чернигов.

У BETON, похоже, своя логика партнерств поддерживать тех, кто держится на силе воли и характере. И, несмотря на сложности, такие клубы, как ФК Чернигов, которые играют в сложных условиях — не сдаются.

Уже 17 марта в 12:00 на «Чернигов-Арене» раздастся свисток. Четвертьфинал Кубка Украины. «Чернигов» – «Феникс-Мариуполь». Если черниговцы пройдут дальше, то выйдут в полуфинал. Для команды, четыре года назад игравшей среди обломков собственного стадиона, это был бы невероятный результат.

