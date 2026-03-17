Динамо вернет футболиста, который получит шанс закрепиться в первой команде

Киевское «Динамо» продолжает рассчитывать на украинского полузащитника Валентина Рубчинского, который во время зимнего трансферного окна присоединился ко львовским «Карпатам».

«Львы» арендовали 24-летнего футболиста до завершения сезона 2025/26 с возможностью выкупа, однако «бело-синие» не рассматривают полноценный трансфер украинца и намерены вернуть игрока летом.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в июне Рубчинский вернется в расположение киевского клуба и получит шанс от главного тренера Игоря Костюка закрепиться в составе первой команды.

В футболке «Динамо» Рубчинский провел две игры в чемпионате и трижды выходил на поле в Лиге конференций, однако не сумел отличиться результативными действиями. Трансферная стоимость 24-летнего украинца составляет один миллион евро.

Полузащитник дебютировал за «Карпаты» 13 марта в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором львовский клуб одолел «Полтаву» – 4:0. Рубчинский вышел на поле на 81-й минуте, заменив Эдсона Фернандеса.