Украина. Премьер лига
17 марта 2026, 17:51
493
0

Динамо вернет футболиста, который получит шанс закрепиться в первой команде

Киевский клуб не рассматривает полноценный трансфер Валентина Рубчинского, который играет в аренде

17 марта 2026, 17:51 |
493
0
Динамо вернет футболиста, который получит шанс закрепиться в первой команде
ФК Динамо Киев. Валентин Рубчинский

Киевское «Динамо» продолжает рассчитывать на украинского полузащитника Валентина Рубчинского, который во время зимнего трансферного окна присоединился ко львовским «Карпатам».

«Львы» арендовали 24-летнего футболиста до завершения сезона 2025/26 с возможностью выкупа, однако «бело-синие» не рассматривают полноценный трансфер украинца и намерены вернуть игрока летом.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в июне Рубчинский вернется в расположение киевского клуба и получит шанс от главного тренера Игоря Костюка закрепиться в составе первой команды.

В футболке «Динамо» Рубчинский провел две игры в чемпионате и трижды выходил на поле в Лиге конференций, однако не сумел отличиться результативными действиями. Трансферная стоимость 24-летнего украинца составляет один миллион евро.

Полузащитник дебютировал за «Карпаты» 13 марта в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором львовский клуб одолел «Полтаву» – 4:0. Рубчинский вышел на поле на 81-й минуте, заменив Эдсона Фернандеса.

Николай Тытюк Источник: Игорь Цыганык
