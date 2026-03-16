Украина. Премьер лига16 марта 2026, 17:32 | Обновлено 16 марта 2026, 17:35
ВИДЕО. Рикошет и красивая траектория. Юный игрок Динамо забил яркий гол
Бекерский оформил мяч в юношеском чемпионате
Динамо U-19 в матче юношеского чемпионата Украины обыграло Рух U-19 со счетом 3:0, а третий гол в игре оформил полузащитник Адриан Бекерский.
Футболисту киевлян удался роскошный дальний удар. Мяч по красивый траектории влетел в дальнюю девятку. Правда, игроку помог рикошет от соперника.
Динамо в таблице чемпионата U-19 отстает от лидера Шахтера на три очка при матче в запасе для соперника.
