ВИДЕО. Рикошет и красивая траектория. Юный игрок Динамо забил яркий гол

Динамо U-19 в матче юношеского чемпионата Украины обыграло Рух U-19 со счетом 3:0, а третий гол в игре оформил полузащитник Адриан Бекерский.

Футболисту киевлян удался роскошный дальний удар. Мяч по красивый траектории влетел в дальнюю девятку. Правда, игроку помог рикошет от соперника.

Динамо в таблице чемпионата U-19 отстает от лидера Шахтера на три очка при матче в запасе для соперника.