Маркевич отреагировал на решение Реброва не вызывать Бражко в сборную
Известный тренер высказался о полузащите
Известный тренер Мирон Маркевич оценил выбор Сергея Реброва в полузащите на матч против Швеции.
– Здесь есть более-менее широкий выбор. К сожалению, Малиновский пропускает игру со Швецией. Сейчас у Руслана еще вроде бы какая-то травма есть. Если вызван – хорошо. Дай Бог, пройдем Швецию, и он будет полезен в будущем. Что касается остальных…
Совершенно правильно, что вызвали Крушинского, он сейчас демонстрирует хороший уровень. Тем более, что он довольно универсальный игрок. Наверное, будут играть те, кто стабильно выступает за свои клубы: Шапаренко, Судаков, Калюжный, Ярмолюк. В полузащите у нас больше выбора, и есть надежда, что именно это звено станет фундаментом игры нашей сборной.
– Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко оказался лишь в резервном списке. Насколько это справедливо, учитывая, что он производит очень приятное впечатление своими выступлениями весной?
– Этот вопрос точно не ко мне. Бражко находится в резерве. Может случиться что угодно: кто-то заболеет или получит травму. Впереди еще тренировочный процесс, возможно, что-то изменится. Будем наблюдать.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтая команда уступила сборной Финляндии U-19 со счетом 1:2
Пока непонятно, что может кардинально изменить ситуацию к лучшему…