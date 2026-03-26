  4. Маркевич отреагировал на решение Реброва не вызывать Бражко в сборную
26 марта 2026, 18:49
Маркевич отреагировал на решение Реброва не вызывать Бражко в сборную

Известный тренер высказался о полузащите

УАФ. Мирон Маркевич

Известный тренер Мирон Маркевич оценил выбор Сергея Реброва в полузащите на матч против Швеции.

– Здесь есть более-менее широкий выбор. К сожалению, Малиновский пропускает игру со Швецией. Сейчас у Руслана еще вроде бы какая-то травма есть. Если вызван – хорошо. Дай Бог, пройдем Швецию, и он будет полезен в будущем. Что касается остальных…

Совершенно правильно, что вызвали Крушинского, он сейчас демонстрирует хороший уровень. Тем более, что он довольно универсальный игрок. Наверное, будут играть те, кто стабильно выступает за свои клубы: Шапаренко, Судаков, Калюжный, Ярмолюк. В полузащите у нас больше выбора, и есть надежда, что именно это звено станет фундаментом игры нашей сборной.

– Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко оказался лишь в резервном списке. Насколько это справедливо, учитывая, что он производит очень приятное впечатление своими выступлениями весной?

– Этот вопрос точно не ко мне. Бражко находится в резерве. Может случиться что угодно: кто-то заболеет или получит травму. Впереди еще тренировочный процесс, возможно, что-то изменится. Будем наблюдать.

Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Владимир Бражко
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Комментарии 1
Gargantua
как по мне, он сейчас сильнее Калюжного, у которго спад. Но разница не большая. Не думаю, что это ключевой вопрос.
