ВИДЕО. Флаг и звезды под металл. Сборная США показала форму на домашний ЧМ

Сборная США, которая вместе с Канадой и Мексикой будет принимать ЧМ-2026, показала экипировку на домашний турнир.

Основной комплект выполнен в виде американского флага, который развевается.

А формальной выездной комплект сделан в темном цвете со звездами под металл, которые могут отражать свет.

Сборная США на групповом этапе турнира сыграет против Парагвая, Австралии и еще одной команды, которая определится позже.