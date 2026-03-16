ВИДЕО. В сборной Украины есть новички. Ребров ждет у автобуса
Пономаренко и Крушинский – в основном списке
Наставник сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку на матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.
В основном списке нашлось место сразу двум дебютантам – хавбеку Полесья Борису Крушинскому и форварду Динамо Матвею Пономаренко.
По этому случаю УАФ подготовила стильный анонс с видео, где обоих игроков перед автобусом национальной команды ожидает тренер Сергей Ребров.
Дебютантом является и Руслан Нещерет, но УАФ в видео показала только двух игроков.
Новички смогут себя показать уже 26 марта, когда состоится полуфинал против Швеции. В случае победы Украина в финале сыграет с Албанией или Польшей.
В случае поражения состоится контрольный матч с командой, которая проиграет в паре Албания – Польша.
