  ВИДЕО. В сборной Украины есть новички. Ребров ждет у автобуса
16 марта 2026, 14:55 | Обновлено 16 марта 2026, 15:33
Пономаренко и Крушинский – в основном списке

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Наставник сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку на матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.

В основном списке нашлось место сразу двум дебютантам – хавбеку Полесья Борису Крушинскому и форварду Динамо Матвею Пономаренко.

По этому случаю УАФ подготовила стильный анонс с видео, где обоих игроков перед автобусом национальной команды ожидает тренер Сергей Ребров.

Дебютантом является и Руслан Нещерет, но УАФ в видео показала только двух игроков.

Новички смогут себя показать уже 26 марта, когда состоится полуфинал против Швеции. В случае победы Украина в финале сыграет с Албанией или Польшей.

В случае поражения состоится контрольный матч с командой, которая проиграет в паре Албания – Польша.

