  Свитолина поблагодарила болельщиков после поражения в полуфинале в США
15 марта 2026, 01:01 | Обновлено 16 марта 2026, 13:38
Свитолина поблагодарила болельщиков после поражения в полуфинале в США

Украинская теннисистка в Индиан-Уэллс уступила сопернице из Казахстана

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поблагодарила болельщиков после того, как завершила на стадии полуфинала выступление на престижном турнире серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе.

В полуфинальном поединке первая ракетка Украины уступила Елене Рыбакиной из Казахстана в двух сетах (5:7, 4:6).

После завершения турнира Свитолина обратилась к своим болельщикам в соцсетях. Украинка опубликовала короткое сообщение в Instagram, поблагодарив фанатов за поддержку во время выступления на турнире.

Украинская теннисистка написала в stories: «Спасибо за вашу поддержку».

Элина Свитолина Елена Рыбакина WTA Индиан-Уэллс
Николай Степанов Источник: Instagram
