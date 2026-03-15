Свитолина поблагодарила болельщиков после поражения в полуфинале в США

Украинская теннисистка Элина Свитолина поблагодарила болельщиков после того, как завершила на стадии полуфинала выступление на престижном турнире серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе.

В полуфинальном поединке первая ракетка Украины уступила Елене Рыбакиной из Казахстана в двух сетах (5:7, 4:6).

После завершения турнира Свитолина обратилась к своим болельщикам в соцсетях. Украинка опубликовала короткое сообщение в Instagram, поблагодарив фанатов за поддержку во время выступления на турнире.

Украинская теннисистка написала в stories: «Спасибо за вашу поддержку».