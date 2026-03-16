Поединок с Шахтером стал юбилейным для Бартуловича
Наставник харьковчан провел 300-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера
Младен Бартулович провел 300-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера. Хорват стал четвертым иностранцем после Эдмара, Дарио Срны и Желько Любеновича, достигшим этого рубежа на двух поприщах. 252 встречи Бартулович отыграл в УПЛ в рядах «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала», «Карпат», «Ворсклы» и «Ингульца». А в 48 поединках руководил действиями «Ингульца», «Зари» и «Металлиста 1925» с тренерского помоста.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Иностранцы, проведшие 100 матчей в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера
Клубы
|
Матчи
Игрок
Тренер
Всего
И
Т
1.
ЭДМАР
Таврия, Металлист,
Металлист 1925
351
316
35
Днепр
2.
Дарио СРНА
Шахтер
Шахтер
340
339
1
3.
Желько ЛЮБЕНОВИЧ
Кривбасс, Таврия,
Минай
319
303
16
Александрия, Заря
4.
Младен БАРТУЛОВИЧ
Днепр, Кривбасс,
Ингулец, Заря,
300
252
48
Арсенал, Карпаты,
Металлист 1925
Ворскла, Ингулец,
|
5.
Александр ХАЦКЕВИЧ
Динамо
Динамо
201
135
66
6.
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
Карпаты
Карпаты, Днепр-1,
139
26
113
,
Шахтер
7.
Сергей КУЗНЕЦОВ
Металлист, Таврия,
Колос
120
113
7
Арсенал
8.
Егише МЕЛИКЯН
Металлург Д, Сталь А,
Сталь Км, Львов
111
86
25
Заря, Говерла
И - игрок; Т - тренер.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Реброва имеют лучшие шансы в квартете
Елена, которая одолела Костюк и Свитолину, в финале в трех сетах проиграла первой ракетке