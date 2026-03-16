Поединок с Шахтером стал юбилейным для Бартуловича

Младен Бартулович провел 300-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера. Хорват стал четвертым иностранцем после Эдмара, Дарио Срны и Желько Любеновича, достигшим этого рубежа на двух поприщах. 252 встречи Бартулович отыграл в УПЛ в рядах «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала», «Карпат», «Ворсклы» и «Ингульца». А в 48 поединках руководил действиями «Ингульца», «Зари» и «Металлиста 1925» с тренерского помоста.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Иностранцы, проведшие 100 матчей в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера

Клубы Матчи Игрок Тренер Всего И Т 1. ЭДМАР Таврия, Металлист, Металлист 1925 351 316 35 Днепр 2. Дарио СРНА Шахтер Шахтер 340 339 1 3. Желько ЛЮБЕНОВИЧ Кривбасс, Таврия, Минай 319 303 16 Александрия, Заря 4. Младен БАРТУЛОВИЧ Днепр, Кривбасс, Ингулец, Заря, 300 252 48 Арсенал, Карпаты, Металлист 1925 Ворскла, Ингулец, 5. Александр ХАЦКЕВИЧ Динамо Динамо 201 135 66 6. Игор ЙОВИЧЕВИЧ Карпаты Карпаты, Днепр-1, 139 26 113 , Шахтер 7. Сергей КУЗНЕЦОВ Металлист, Таврия, Колос 120 113 7 Арсенал 8. Егише МЕЛИКЯН Металлург Д, Сталь А, Сталь Км, Львов 111 86 25 Заря, Говерла

И - игрок; Т - тренер.