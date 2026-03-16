  4. Поединок с Шахтером стал юбилейным для Бартуловича
Украина. Премьер лига
16 марта 2026, 12:37 | Обновлено 16 марта 2026, 12:42
Поединок с Шахтером стал юбилейным для Бартуловича

Наставник харьковчан провел 300-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера

ФК Металлист 1925

Младен Бартулович провел 300-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера. Хорват стал четвертым иностранцем после Эдмара, Дарио Срны и Желько Любеновича, достигшим этого рубежа на двух поприщах. 252 встречи Бартулович отыграл в УПЛ в рядах «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала», «Карпат», «Ворсклы» и «Ингульца». А в 48 поединках руководил действиями «Ингульца», «Зари» и «Металлиста 1925» с тренерского помоста.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Иностранцы, проведшие 100 матчей в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера

Клубы

Матчи

Игрок

Тренер

Всего

И

Т

1.

ЭДМАР

Таврия, Металлист,

Металлист 1925

351

316

35

Днепр

2.

Дарио СРНА

Шахтер

Шахтер

340

339

1

3.

Желько ЛЮБЕНОВИЧ

Кривбасс, Таврия,

Минай

319

303

16

Александрия, Заря

4.

Младен БАРТУЛОВИЧ

Днепр, Кривбасс,

Ингулец, Заря,

300

252

48

Арсенал, Карпаты,

Металлист 1925

Ворскла, Ингулец,

5.

Александр ХАЦКЕВИЧ

Динамо

Динамо

201

135

66

6.

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Карпаты

Карпаты, Днепр-1,

139

26

113

,

Шахтер

7.

Сергей КУЗНЕЦОВ

Металлист, Таврия,

Колос

120

113

7

Арсенал

8.

Егише МЕЛИКЯН

Металлург Д, Сталь А,

Сталь Км, Львов

111

86

25

Заря, Говерла

И - игрок; Т - тренер.

Сергей Цыба
Оценены шансы сборной Украины пройти Швецию и выйти на чемпионат мира
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
