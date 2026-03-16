Голкипер Полесья провел юбилейный матч в УПЛ

В поединке с «Кривбассом» (2:0) 32-летний голкипер «Полесья» Евгений Волынец 60-й раз отстоял свои ворота в неприкосновенности в чемпионатах Украины. Он стал 23-м вратарем в истории УПЛ, достигшим этого рубежа. 33 сухих матча Евгений провел за «Колос», 18 – за «Полесье» и 9 – за «Днепр-1».

Чаще других футболисты «Вереса», «Ингульца», «Львова», «Металлиста 1925» – по 5 раз, «Динамо», «Зари», «Кривбасса» и «Оболони» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи Евгения Волынца в УПЛ