Голкипер Полесья провел юбилейный матч в УПЛ
Евгений Волынец 60-й раз отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины
В поединке с «Кривбассом» (2:0) 32-летний голкипер «Полесья» Евгений Волынец 60-й раз отстоял свои ворота в неприкосновенности в чемпионатах Украины. Он стал 23-м вратарем в истории УПЛ, достигшим этого рубежа. 33 сухих матча Евгений провел за «Колос», 18 – за «Полесье» и 9 – за «Днепр-1».
Чаще других футболисты «Вереса», «Ингульца», «Львова», «Металлиста 1925» – по 5 раз, «Динамо», «Зари», «Кривбасса» и «Оболони» – по 4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные сухие матчи Евгения Волынца в УПЛ
|
СМ
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
15.09.2019
|
Колос
|
Львов
|
1:0 (д)
|
10-й
|
14.02.2021
|
Колос
|
Шахтер
|
0:0 (д)
|
20-й
|
04.12.2021
|
Колос
|
Металлист 1925
|
1:0 (г)
|
30-й
|
09.04.2023
|
Колос
|
Металлист 1925
|
3:0 (д)
|
40-й
|
31.03.2024
|
Днепр-1
|
Колос
|
2:0 (г)
|
50-й
|
14.09.2025
|
Полесье
|
Кривбасс
|
1:0 (г)
|
60-й
|
14.03.2026
|
Полесье
|
Кривбасс
|
2:0 (д)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
