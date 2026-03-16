Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер Полесья провел юбилейный матч в УПЛ
Украина. Премьер лига
16 марта 2026, 11:50 | Обновлено 16 марта 2026, 12:29
106
0

Голкипер Полесья провел юбилейный матч в УПЛ

Евгений Волынец 60-й раз отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины

106
ФК Полесье. Евгений Волынец

В поединке с «Кривбассом» (2:0) 32-летний голкипер «Полесья» Евгений Волынец 60-й раз отстоял свои ворота в неприкосновенности в чемпионатах Украины. Он стал 23-м вратарем в истории УПЛ, достигшим этого рубежа. 33 сухих матча Евгений провел за «Колос», 18 – за «Полесье» и 9 – за «Днепр-1».

Чаще других футболисты «Вереса», «Ингульца», «Львова», «Металлиста 1925» – по 5 раз, «Динамо», «Зари», «Кривбасса» и «Оболони» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи Евгения Волынца в УПЛ

СМ

Дата

Клуб

Соперник

Счет

1-й

15.09.2019

Колос

Львов

1:0 (д)

10-й

14.02.2021

Колос

Шахтер

0:0 (д)

20-й

04.12.2021

Колос

Металлист 1925

1:0 (г)

30-й

09.04.2023

Колос

Металлист 1925

3:0 (д)

40-й

31.03.2024

Днепр-1

Колос

2:0 (г)

50-й

14.09.2025

Полесье

Кривбасс

1:0 (г)

60-й

14.03.2026

Полесье

Кривбасс

2:0 (д)

По теме:
Поединок с Шахтером стал юбилейным для Бартуловича
Неожиданность из Полесья. В сборной Украины в марте будет два дебютанта
Степаненко открыл свой 20-й сезон в чемпионатах Украины
цифры и факты Евгений Волынец Украинская Премьер-лига
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Теннис | 15 марта 2026, 19:35 6
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс

Элина не сумела выйти в решающий поединок тысячника, уступив Елене Рыбакиной

Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Футбол | 15 марта 2026, 17:20 8
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо

Тарас Михавко получил травму

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями
Футбол | 16.03.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями
В состав Динамо вернулся игрок, который не выходил на поле четыре месяца
Футбол | 16.03.2026, 12:12
В состав Динамо вернулся игрок, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся игрок, который не выходил на поле четыре месяца
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Футбол | 16.03.2026, 07:45
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
15.03.2026, 11:15 31
Теннис
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
14.03.2026, 08:36 48
Футбол
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
15.03.2026, 00:39 4
Футбол
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 12
Футбол
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
16.03.2026, 04:45
Бокс
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
14.03.2026, 09:23 19
Футбол
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
14.03.2026, 20:04 3
Бокс
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
14.03.2026, 08:22 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем