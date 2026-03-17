Талантливый футболист, которого приглашал Челси, отказался играть за Динамо
Стэнли Куарши передумал принимать предложение киевского клуба из-за российско-украинской войны
Центральный защитник Стэнли Куарши отказался играть за киевское «Динамо», несмотря на договоренность украинского клуба из сенегальским VIM Sporting (Аккра).
Стороны провели успешные переговоры, в ходе которых обсудили все детали сделки – ожидалось, что талантливый 18-летний футболист присоединится к «бело-синим» на правах аренды.
В последний момент центрбек под давлением своего окружения отказался от визита в чемпионат Украины из-за войны и потенциальных проблем с безопасностью. По этой причине VIM Sporting был вынужден разорвать контакты с киевским клубом.
В открытом доступе очень мало информации о статистике Куарши, однако известно, что на родине защитник неоднократно признавался лучшим игроком различных турниров, а также проходил просмотр в составе «Челси».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Украинец о первом бое с Тайсоном Фьюри
Киевский клуб не рассматривает полноценный трансфер Валентина Рубчинского, который играет в аренде