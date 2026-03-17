  Талантливый футболист, которого приглашал Челси, отказался играть за Динамо
Талантливый футболист, которого приглашал Челси, отказался играть за Динамо

Стэнли Куарши передумал принимать предложение киевского клуба из-за российско-украинской войны

Getty Images/Global Images Ukraine. Стэнли Куарши

Центральный защитник Стэнли Куарши отказался играть за киевское «Динамо», несмотря на договоренность украинского клуба из сенегальским VIM Sporting (Аккра).

Стороны провели успешные переговоры, в ходе которых обсудили все детали сделки – ожидалось, что талантливый 18-летний футболист присоединится к «бело-синим» на правах аренды.

В последний момент центрбек под давлением своего окружения отказался от визита в чемпионат Украины из-за войны и потенциальных проблем с безопасностью. По этой причине VIM Sporting был вынужден разорвать контакты с киевским клубом.

В открытом доступе очень мало информации о статистике Куарши, однако известно, что на родине защитник неоднократно признавался лучшим игроком различных турниров, а также проходил просмотр в составе «Челси».

По теме:
Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Матчи 1/8 финала, 17 марта. Смотреть онлайн LIVE
Вечер Лиги чемпионов. Ответные игры 1/8 финала: расписание, сетка плей-офф
Динамо Киев Стэнли Куарши Челси трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Бокс | 17 марта 2026, 08:11 2
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»

Украинец о первом бое с Тайсоном Фьюри

Динамо вернет футболиста, который получит шанс закрепиться в первой команде
Футбол | 17 марта 2026, 17:51 0
Динамо вернет футболиста, который получит шанс закрепиться в первой команде
Динамо вернет футболиста, который получит шанс закрепиться в первой команде

Киевский клуб не рассматривает полноценный трансфер Валентина Рубчинского, который играет в аренде

Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Футбол | 17.03.2026, 15:02
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Бокс | 17.03.2026, 05:55
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Футбол | 17.03.2026, 06:55
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Популярные новости
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
16.03.2026, 08:39 10
Футбол
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
17.03.2026, 07:38
Бокс
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 136
Футбол
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 22:45 5
Теннис
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
16.03.2026, 08:14 19
Футбол
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
16.03.2026, 13:08 1
Другие виды
