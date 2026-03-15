  4. Вдали от Киева. Стало известно, где и когда пройдет Конгресс УАФ
15 марта 2026, 22:28 | Обновлено 15 марта 2026, 22:34
278
Вдали от Киева. Стало известно, где и когда пройдет Конгресс УАФ

Впервые мероприятие будет принимать главный город Закарпатской области

15 марта 2026, 22:28 | Обновлено 15 марта 2026, 22:34
278
Вдали от Киева. Стало известно, где и когда пройдет Конгресс УАФ
Стадион Авангард

Как стало известно Sport.ua, очередной Конгресс УАФ состоится 17 апреля 2026 в Ужгороде.

Представители областных ассоциаций футбола обсудят кадровые вопросы.

Кроме того, будет дана оценка выступления национальной сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026.

В полуфинальном раунде подопечные Сергея Реброва 26 марта в испанской Валенсии померяются силами со шведами.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко
Мбаппе поставил Реалу условие и готов покинуть клуб
Футбол | 15 марта 2026, 21:42 1
Мбаппе поставил Реалу условие и готов покинуть клуб
Мбаппе поставил Реалу условие и готов покинуть клуб

Француз ждет перемен в клубе

mini.f
Цікаво, відвідає Шевченко засідання Корнгресу, чи знову знайдуться справи більш важливі?
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
14.03.2026, 05:55 27
Футбол
