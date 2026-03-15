Вдали от Киева. Стало известно, где и когда пройдет Конгресс УАФ
Впервые мероприятие будет принимать главный город Закарпатской области
Как стало известно Sport.ua, очередной Конгресс УАФ состоится 17 апреля 2026 в Ужгороде.
Представители областных ассоциаций футбола обсудят кадровые вопросы.
Кроме того, будет дана оценка выступления национальной сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026.
В полуфинальном раунде подопечные Сергея Реброва 26 марта в испанской Валенсии померяются силами со шведами.
Цікаво, відвідає Шевченко засідання Корнгресу, чи знову знайдуться справи більш важливі?
