Игрок Ливерпуля приблизился к повторению рекорда Бекхэма в АПЛ

Венгерский полузащитник Ливерпуля Доминик Собослаи в четвертый раз в сезоне АПЛ забил гол прямым ударом со штрафного.

Произошло это в домашнем матче 30-го тура, в котором Ливерпуль принимает Тоттенхэм Хотспур.

В истории АПЛ лишь двум игрокам удалось забить больше подобных голов (5) в одном сезоне: Дэвиду Бекхэму (2000/01) и Лорану Роберу (2001/02)

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне АПЛ прямым ударом со штрафного

5 – Дэвид Бекхэм (Манчестер Юнайтед, 2000/01)

5 – Лоран Робер (Ньюкасл Юнайтед, 2001/02)

4 – Доминик Собослаи (Ливерпуль, 2025/26)