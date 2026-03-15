Игрок Ливерпуля приблизился к повторению рекорда Бекхэма в АПЛ
Доминик Собослаи снова забил гол прямым ударом со штрафного
Венгерский полузащитник Ливерпуля Доминик Собослаи в четвертый раз в сезоне АПЛ забил гол прямым ударом со штрафного.
Произошло это в домашнем матче 30-го тура, в котором Ливерпуль принимает Тоттенхэм Хотспур.
В истории АПЛ лишь двум игрокам удалось забить больше подобных голов (5) в одном сезоне: Дэвиду Бекхэму (2000/01) и Лорану Роберу (2001/02)
Игроки с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне АПЛ прямым ударом со штрафного
- 5 – Дэвид Бекхэм (Манчестер Юнайтед, 2000/01)
- 5 – Лоран Робер (Ньюкасл Юнайтед, 2001/02)
- ...
- 4 – Доминик Собослаи (Ливерпуль, 2025/26)
Dominik Szoboszlai has now scored four goals direct from free-kicks in the Premier League this season.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 15, 2026
Only David Beckham (2000-01) and Laurent Robert (2001-02) have bettered that in a single Premier League campaign (five each). pic.twitter.com/b77w0yJwA0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
