  4. Игрок Ливерпуля приблизился к повторению рекорда Бекхэма в АПЛ
15 марта 2026, 20:08 |
456
0

Игрок Ливерпуля приблизился к повторению рекорда Бекхэма в АПЛ

Доминик Собослаи снова забил гол прямым ударом со штрафного

15 марта 2026, 20:08 |
456
0
Игрок Ливерпуля приблизился к повторению рекорда Бекхэма в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи

Венгерский полузащитник Ливерпуля Доминик Собослаи в четвертый раз в сезоне АПЛ забил гол прямым ударом со штрафного.

Произошло это в домашнем матче 30-го тура, в котором Ливерпуль принимает Тоттенхэм Хотспур.

В истории АПЛ лишь двум игрокам удалось забить больше подобных голов (5) в одном сезоне: Дэвиду Бекхэму (2000/01) и Лорану Роберу (2001/02)

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне АПЛ прямым ударом со штрафного

  • 5 – Дэвид Бекхэм (Манчестер Юнайтед, 2000/01)
  • 5 – Лоран Робер (Ньюкасл Юнайтед, 2001/02)
  • ...
  • 4 – Доминик Собослаи (Ливерпуль, 2025/26)
По теме:
Ришарлисон – третий бразилец со 100+ результативными действиями в АПЛ
Падать еще есть куда. Тоттенхэм снова обновил клубный антирекорд
Драматичная концовка. Ливерпуль упустил победу в матче с Тоттенхэмом
Сергей Турчак
Барселона – Севилья – 5:2. Хет-трик Рафиньи. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15 марта 2026, 19:19 0
Барселона – Севилья – 5:2. Хет-трик Рафиньи. Видео голов и обзор матча
Барселона – Севилья – 5:2. Хет-трик Рафиньи. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 28-го тура Ла Лиги 2025/26

Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Футбол | 15 марта 2026, 08:33 7
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго

Президент «Ференцвароша» рассказал, почему тренер ушел в 2021 году

Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Футбол | 15.03.2026, 00:39
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Фиаско Аонишики, сенсация от йокодзуны. Как прошел 8 день Haru Basho
Другие виды | 15.03.2026, 13:44
Фиаско Аонишики, сенсация от йокодзуны. Как прошел 8 день Haru Basho
Фиаско Аонишики, сенсация от йокодзуны. Как прошел 8 день Haru Basho
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
Волейбол | 14.03.2026, 19:40
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
