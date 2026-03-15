Виктор СКРИПНИК: «Учитывая кадровые потери, мы справились неплохо»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с ковалевским «Колосом» (1:1) в матче 20-го тура УПЛ.

– Когда ты побеждаешь и играешь вничью – тогда плохое настроение, а когда наоборот – то есть позитив. Особенно, когда у тебя такой соперник на выезде, как «Колос». Учитывая кадровые потери перед игрой, то думаю, что мы справились неплохо.

– У нас были серьезные кадровые проблемы: не было Вантуха, Янича, Баха и Будковского.

– Роман Вантух травмирован. Ему нужно где-то три-четыре недели. Что касается Баха и Янича – у них микротравмы. Надеемся, они будут тренироваться в общей группе уже после выходных. Пилип Будковский заболел, поэтому его не было.

– Сейчас у команды впереди большая пауза. Как мы ее заполним?

– У ребят будет несколько выходных, после чего планируем провести два контрольных матча. Предварительно по плану: 24 марта сыграем против «Кудровки», а 28-го против «Колоса».