Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор СКРИПНИК: «Учитывая кадровые потери, мы справились неплохо»
Украина. Премьер лига
Виктор СКРИПНИК: «Учитывая кадровые потери, мы справились неплохо»

Главный тренер «Зари» прокомментировал ничью с «Колосом»

ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с ковалевским «Колосом» (1:1) в матче 20-го тура УПЛ.

– Когда ты побеждаешь и играешь вничью – тогда плохое настроение, а когда наоборот – то есть позитив. Особенно, когда у тебя такой соперник на выезде, как «Колос». Учитывая кадровые потери перед игрой, то думаю, что мы справились неплохо.

– У нас были серьезные кадровые проблемы: не было Вантуха, Янича, Баха и Будковского.

– Роман Вантух травмирован. Ему нужно где-то три-четыре недели. Что касается Баха и Янича – у них микротравмы. Надеемся, они будут тренироваться в общей группе уже после выходных. Пилип Будковский заболел, поэтому его не было.

– Сейчас у команды впереди большая пауза. Как мы ее заполним?

– У ребят будет несколько выходных, после чего планируем провести два контрольных матча. Предварительно по плану: 24 марта сыграем против «Кудровки», а 28-го против «Колоса».

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер сохранил перевес над преследователями
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
ВИДЕО. Педриньо реализовал пенальти в матче с Металлистом 1925
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Заря Виктор Скрипник пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Теннис | 15 марта 2026, 02:20 10
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс

Первая ракетка мира проиграл поединок Даниилу Медведеву в матче 1/2 финала

Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Теннис | 15 марта 2026, 11:15 31
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!

В решающем поединке Ангелина уверено разобралась с Тамарой Зиданшек

Фиаско Аонишики, сенсация от йокодзуны. Как прошел 8 день Haru Basho
Другие виды | 15.03.2026, 13:44
Фиаско Аонишики, сенсация от йокодзуны. Как прошел 8 день Haru Basho
Фиаско Аонишики, сенсация от йокодзуны. Как прошел 8 день Haru Basho
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
Футбол | 15.03.2026, 07:10
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
ВИДЕО. Барселона громит Севилью: хет-трик Рафиньи и первый гол Канселу
Футбол | 15.03.2026, 18:57
ВИДЕО. Барселона громит Севилью: хет-трик Рафиньи и первый гол Канселу
ВИДЕО. Барселона громит Севилью: хет-трик Рафиньи и первый гол Канселу
Популярные новости
Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
Ребров вызовет трех дебютантов в расположение сборной Украины
15.03.2026, 10:59 3
Футбол
Зачем Усику бой против Верховена?
Зачем Усику бой против Верховена?
14.03.2026, 06:00 11
Бокс
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
13.03.2026, 18:55 2
Олимпийские игры
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
14.03.2026, 08:36 46
Футбол
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 11
Футбол
Один из лучших боксеров современности готов пойти воевать на фронт
Один из лучших боксеров современности готов пойти воевать на фронт
14.03.2026, 06:42 4
Бокс
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
15.03.2026, 07:59 17
Футбол
ФОТО. Дорофеева отреагировала на новые стильные снимки Магучих
ФОТО. Дорофеева отреагировала на новые стильные снимки Магучих
13.03.2026, 20:26 5
Другие виды
