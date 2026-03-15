Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Команда Коноплянки выиграла финал футбольной медиалиги UA Steel League
Другие новости
15 марта 2026, 19:23 | Обновлено 15 марта 2026, 21:44
Команда Коноплянки выиграла финал футбольной медиалиги UA Steel League

Второе место занял PROFAN, третьим стал RUH, четвертая позиция – у IGNIS

14–15 марта в медиалиге UA Steel League состоялся финал четырех.

Поединки прошли в спортивном комплексе Ревера 1908 в Ивано-Франковске.

Первое место заняла команда Евгения Кополянки KONO, которая в финале одолела PROFAN (3:2) и стала чемпион сезона.

В матче за бронзу команда RUH с Сергеем Рыбалкой обыграла IGNIS с Артемом Милевским (8:2).

Днем ранее в полуфиналах KONO обыграл RUH (1:1, бул. 4:3), а PROFAN нанес поражение IGNIS (4:3).

UA Steel League 2026

Финал четырех. Ивано-Франковск

Полуфиналы, 14 марта 2026

  • KONO – RUH – 1:1 (бул. 4:3)
  • PROFAN – IGNIS – 4:3

Решающие матчи, 15 марта 2026

  • За бронзу. RUH – IGNIS – 8:2
  • Финал. KONO – PROFAN – 3:2

Инфографика

Артем Милевский Сергей Рыбалка IGNIS UA Steel медиафутбол Ruh Media Team Евгений Коноплянка kONO.ECF PROFAN
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем