  Левый Берег в товарищеском матче сыграл вничью с Локомотивом
Украина. Первая лига
15 марта 2026, 18:02 | Обновлено 15 марта 2026, 18:03
Левый Берег в товарищеском матче сыграл вничью с Локомотивом

Поединок «Левый Берег» – «Локомотив» Киев завершился со счетом 1:1

15 марта 2026, 18:02 | Обновлено 15 марта 2026, 18:03
76
0
Левый Берег в товарищеском матче сыграл вничью с Локомотивом
ФК Левый Берег

Клубы Первой и Второй лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. В воскресенье, 15 марта, «Черноморец» и «Локомотив» Киев провели контрольный матч.

«Локомотив» выступает в группе Б Второй лиги. После первой части сезона команда занимает второе место, с отставанием от «Колоса-2» в одно очко.

«Левый Берег» открыл счет на 9-й минуте. Автором гола стал Симон Галоян.

Однако еще до перерыва «Локомотив» отыгрался, забив на 31-й минуте. А вот второй тайм прошел без забитых мячей.

Товарищеский матч. 15 марта

«Левый Берег» (Киев) – «Локомотив» (Киев) – 1:1

Голы: Галоян, 9 – Коновалов, 31

Стартовый состав «Левого Берега»: Жмурко, Котуха, Швец, Коваленко, Мариновский, Косовский, Гуничев, Калинин, Галоян, Тиагиньо, Гереш.

