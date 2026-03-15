  4. Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
15 марта 2026, 17:20 | Обновлено 15 марта 2026, 17:39
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо

Тарас Михавко получил травму

УАФ. Тарас Михавко

Сборная Украины по футболу перед матчем со Швецией может лишиться еще одного игрока.

По информации источника, после матча против «Оболони» травму получил центральный защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко.

Сообщается, что у 20-летнего защитника диагностировали повреждение, из-за которого он может пропустить мартовский сбор сборной Украины по футболу, а также стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2026 года.

На данный момент точный диагноз и сроки восстановления футболиста остаются неизвестными.

Отметим, что Михавко стал уже третьим левоногим центральным защитником национальной команды, получившим травму в марте. Ранее сообщалось о повреждениях у Николая Матвиенко и Арсения Батагова, которые также рискуют пропустить ближайшие матчи сборной.

Тарас Михавко травма сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
AK.228
Ну вот еще (
Dynamo1927
Вот и хорошо, что Забарный не все игры подряд играет. С центробеками проблема, вторым. 
Donchanin
Сподiваюсь що Ребров за него i не думав
Ondu
Пронесло, так бы его и поставили. Правда замены то ему и нету, Бондарь или Таловеров))
Mastre
У збірної з'явилися шанси
Перший Серед Рівних в бані
як мінімум два поліна, довбик і михавко, не будуть грати, так можна і на чемпіонат світу пройти.
