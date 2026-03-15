Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Тарас Михавко получил травму
Сборная Украины по футболу перед матчем со Швецией может лишиться еще одного игрока.
По информации источника, после матча против «Оболони» травму получил центральный защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко.
Сообщается, что у 20-летнего защитника диагностировали повреждение, из-за которого он может пропустить мартовский сбор сборной Украины по футболу, а также стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2026 года.
На данный момент точный диагноз и сроки восстановления футболиста остаются неизвестными.
Отметим, что Михавко стал уже третьим левоногим центральным защитником национальной команды, получившим травму в марте. Ранее сообщалось о повреждениях у Николая Матвиенко и Арсения Батагова, которые также рискуют пропустить ближайшие матчи сборной.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Валерия Тодуа отыгралась после поражения в первом сете
Киевский клуб, как и житомирский, получил дисциплинарные взыскания