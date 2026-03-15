  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Шахтера и сборной Украины завершил карьеру
Украина. Премьер лига
15 марта 2026, 17:08 | Обновлено 15 марта 2026, 17:36
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Шахтера и сборной Украины завершил карьеру

Кривцов объявил о завершении карьеры в день своего рождения

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Бывший футболист сборной Украины Сергей Кривцов в день своего рождения объявил о завершении футбольной карьеры.

Сегодня день, который я не очень люблю, – мой день рождения) Красивая дата – 35!

И, наверное, уже многие знают, но все же. Я решил сделать этот пост, чтобы официально объявить о завершении моей игровой карьеры.

Это был не такой длинный, как я себе когда-то представлял, путь. Но и не короткий, каким он мог бы быть.

Можно ли было сделать мою карьеру более успешной? Безусловно! Но это уже история, которую не перепишешь. Мечтал ли я в детстве, что завоюю столько трофеев, о матчах в Лиге чемпионов, сборной Украины и о том, что я буду играть в одной команде с одним из, а может, и лучшим футболистом за всю историю? Даже мечтать не мог!

Спасибо СК «Металлург» за воспитание, становление меня как футболиста и за мои первые шаги в профессиональном футболе. Спасибо «Шахтеру» за то, что когда-то давно поверили в меня, мое сердце всегда с вами, и оно черно-оранжевое. Спасибо «Интер Майами» за прекрасные два сезона в моей зарубежной карьере!

Спасибо всем партнерам по команде за то, что были рядом и превращали рутинную работу в удовольствие. Спасибо тренерам за то, что вкладывали свои силы и душу в меня, чтобы я становился лучше. Спасибо персоналу, который всегда сопровождал и помогал. Спасибо настоящим фанатам, которые были со мной не только после побед. Ну и, конечно, моей семье и близким друзьям за поддержку в трудные времена.

Этот пост – мое прощание с футболом как игрока. Но если ты когда-то влюбился в эту игру, то она будет с тобой всегда рядом. Поэтому дальше я открываю новую главу моих отношений с ней. Которая будет не менее интересной и, уверен, успешной», – написал Кривцов.

Дмитрий Олийченко
Artem_Ponomar
я думаю він може бути довольним своєю кар'єрою: грав в ЛЧ, виграв трофеї, заробив хороші гроші та ще й з Мессі зіграв)
_ Moore
А Ярмола в 37 ще грає  
