Евгений ПАВЛЮК: «Мы должны прибавлять с каждой игрой»

В поединке 20-го тура УПЛ «Металлист 1925» на выезде сыграет с донецким «Шахтером». О своих ожиданиях от предстоящего поединка рассказал защитник харьковского клуба Евгений Павлюк.

– Какие главные мысли перед матчем с «Шахтером»?

– Мысли положительные. Настраиваемся командой, готовимся на тренировках. Жду хорошего матча.

– Посмотрев матч «Шахтера» с «Лехом», какие для себя моменты отметили?

– Пусть пока это останется загадкой. Увидим в воскресенье. Мы взяли определенные моменты матча и надеюсь, что сможем ими воспользоваться.

– «Металлисту 1925» ближе по духу играть первым номером в матче с «Шахтером»?

– Не знаю. Мы будем играть в футбол, который предлагает тренерский штаб. В воскресенье будет видно, как именно сложится игра.

– Какие акценты сделал Младен Бартулович в подготовке к игре с «горняками»?

– Акцент на нашей игре. Мы постоянно стараемся становиться лучше матча к матчу. Работаем как над обороной, так и над атакой, стали больше забивать. Я очень рад, что мы тоже играем «на ноль». Надеюсь, что в воскресенье тоже станем лучше.

– А кто будет выполнять штрафные? После матча с «Рухом» этот вопрос уже напрашивается.

– Если будет хорошая позиция, подойду к ребятам и попрошу снова пробить.

– В матче с «Рухом» главный тренер сказал тебе выполнить штрафной. Это было ожидаемо для тебя?

– Нет, это не было ожидаемо. Но на сборах был подобный момент в товарищеской игре, когда тоже была хорошая позиция. Тогда главный тренер тоже сказал подойти и пробить. Там удар получился не столь удачным, как в этом матче, но я подошел и был уверен в себе. Думаю, именно тот момент помог мне хорошо выполнить штрафной и забить.

– На тренировках отдельно отрабатываешь штрафные удары?

– Честно говоря, нет. Разве что когда есть специальное упражнение на тренировке. Отдельно после занятий не остаюсь, чтобы отрабатывать штрафные.

– Три матча весенней части УПЛ уже позади. Как ощущаешь прогресс команды?

– Прогресс очень ощутим. Если посмотреть на первый матч с «Кривбассом», то мы сыграли «на ноль» и хорошо действовали в обороне, но в атаке не были такими агрессивными, как в двух последних матчах. Мы работаем над этим на тренировках, и я рад, что это начинает приносить результат.

– Новички, усилившие команду зимой, насколько интегрировались в игру?

– Думаю, некоторые уже полностью интегрировались. У нас такой коллектив, который помогает новым игрокам быстро адаптироваться. К тому же в команде много иностранцев, поэтому новичкам, особенно легионерам, легче влиться в команду.

– Кто, по твоему мнению, адаптировался быстрее всего?

– Трудно сказать, но, мне кажется, это Нико. Он уже играет в составе, поэтому ему было легче адаптироваться.

– Сейчас команда уже на пике формы или еще набирает?

– Трудно сказать. Думаю, мы должны добавлять с каждой игрой и становиться лучше в каждом матче.