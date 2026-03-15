Коуч Кудровки: «Матч с Вересом? Я благодарен ребятам, что выдержали»

Тренер Кудровки Василий Баранов поделился эмоциями после ничьей своей команды с ровенским Вересом (0:0) в 20-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Считаю, что счет по игре. Хорошо, что мы сыграли на ноль. Но чтобы побеждать – нужно забивать на один мяч больше, чем соперник. Не удалось. Зато отстояли свои ворота. Трудное поле, потому что тренировались мы на синтетическом. Пришлось привыкать. Рад, что мы не проигрывали борьбу.

Пытались во втором тайме повлиять на ход поединка заменами, играли в два нападающих. Но забить не удалось. Надо также отметить соперника, они хорошо играют против мяча.

В первом тайме мы играли по ветру. И где-то удавалось больше давить на их ворота. Во втором тайме уже после стандартов много напряжения у наших ворот было.

Жаль, что не засчитали наш гол. Но, в общем-то, считаю, что игра была равной. Верес – очень организованная, качественная команда. Если им дать шанс забить, они в родных стенах уже не отпускают соперников. Поэтому я благодарен ребятам, что выдержали и сыграли на ноль, – сказал Баранов.