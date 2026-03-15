Украина. Первая лига
15 марта 2026, 11:12 | Обновлено 15 марта 2026, 11:13
Черноморец в товарищеском матче проиграл тернопольской Ниве

Поединок «Черноморец» – «Нива» Тернополь завершился со счетом 0:1

ФК Черноморец

Клубы Первой лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. В субботу, 14 марта, «Черноморец» и «Нива» Тернополь провели контрольный матч.

Поединок проходил с преимуществом «Черноморца». Игроки одесского клуба создавали моменты у ворот соперника, однако реализовать их не смогли.

А вот «Нива» свой шанс использовала. На 86-й минуте Марьян Мысык голом со штрафного принес своей команде победу.

Товарищеский матч. 14 марта

«Черноморец» (Одесса) – «Нива» (Тернополь) – 0:1

Гол: Мысык, 86

«Черноморец»: 35 Коваль, 5 Курко, 4 Кратов, 94 Гришкевич, 14 Каплиенко, 21 Клименко, 6 Скляр (80 Райс, 76), 69 Авагимян, 13 Фарасеенко (11 Попов, 61), 77 Герич (10 Кулач, 84), 9 Хобленко (7 Хома, 84).

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Черноморец Одесса Нива Тернополь Марьян Мысык
Сергей Турчак
alex.belogubko
ГРИ хватит позорить Одессу-сваливай физрук в Реал -Ферму  это твой уровень а ЧО забудь--с ним у нас не чего хорошего не будет забудьте про УПЛ
