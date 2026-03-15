  4. Президент украинского клуба: «Мы заскочили в УПЛ, думали, что крутые, но…»
15 марта 2026, 10:49
Президент украинского клуба: «Мы заскочили в УПЛ, думали, что крутые, но…»

Сергей Иващенко посетовал на последние результаты СК Полтава

СК Полтава. Сергей Иващенко

Президент СК Полтава Сергей Иващенко отреагировал на последние результаты команды. Специалист не исключает варианта вылета в Первую лигу Украины

– Календарь для вашего клуба на последние десять туров такой, что действительно не позавидуешь.

– И при этом у ребят [игроков СК Полтава] еще и какая-то демотивация сейчас возникла. Не понимаю... А я не могу сейчас команду усилить, купить десять или 11 легионеров из Бурунди... Возвращаясь к словам Тимченко, глядя на игру наших футболистов, я понимаю, что их уровень, к сожалению, не соответствует требованиям и уровню УПЛ.

Вот мы заскочили в УПЛ, думали, что мы крутые, но… Знаешь, это и моя ошибка в том, что я доверился тем игрокам, которые вывели СК Полтава в элитный дивизион, решил дать им шанс поиграть в УПЛ. Они же заслужили, старались, без вопросов, но возложенных на них надежд и надежд не оправдали. Вы же выйдите и покажите, чего вы стоите. А показать нечего, попа-то голая, как говорят...

Ну, нет игры у команды, нет. Ни в пас сыграть не могут – каждая вторая-третья передача сопернику, ни в атаке, ни в защите надежно отыграть. Не соответствуют уровню УПЛ наши игроки, повторюсь, а может, Второй лиги или, в лучшем случае, Первой. Говорю как есть. И, опять же, я хотел бы помочь команде, но у меня сейчас нет финансовой возможности купить качественных футболистов, увеличить зарплатную ведомость соответственно. Война за окном, бизнес сейчас идет так себе, мягко говоря…

– Вы сказали, что в команде среди игроков возникла какая-то демотивация. Не пытались поговорить с футболистами, как-то их встряхнуть, вернуть мотивацию?

– Разговаривал. И объяснил им, что они должны быть заинтересованы в хороших результатах СК Полтава в первую очередь. Надо же уметь себя продавать, показывать такую ​​игру, чтобы ими интересовались другие клубы, чтобы хотели переманить к себе, но… Еще раз повторю, мы оказались не готовы к УПЛ, смотрим правде в глаза. Зачем мне врать, придумывать что-нибудь, говорю как есть.

Может быть, и хорошо будет, если мы опустимся [в Первую лигу]. Будем иметь время на перезагрузку, время для более качественной комплектации команды, надлежащей подготовки собственной клубной инфраструктуры, – сказал функционер.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 20 14 2 4 28 - 11 21.03.26 15:30 Рух Львов - ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 44
2 Шахтер Донецк 19 13 5 1 47 - 12 15.03.26 18:00 Шахтер Донецк - Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 44
3 Полесье 20 12 3 5 34 - 14 18.03.26 18:00 Кудровка - Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 39
4 Динамо Киев 20 11 5 4 44 - 23 19.03.26 13:00 Александрия - Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 38
5 Кривбасс 20 8 7 5 31 - 27 21.03.26 13:00 Кривбасс - Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 31
6 Металлист 1925 18 8 7 3 22 - 12 15.03.26 18:00 Шахтер Донецк - Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 31
7 Колос Ковалевка 19 7 7 5 18 - 19 15.03.26 15:30 Колос Ковалевка - Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 28
8 Заря 19 7 6 6 26 - 23 15.03.26 15:30 Колос Ковалевка - Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 27
9 Оболонь 20 6 6 8 17 - 29 22.03.26 18:00 Карпаты Львов - Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 24
10 Карпаты Львов 20 5 8 7 25 - 26 22.03.26 18:00 Карпаты Львов - Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 23
11 Верес 19 5 7 7 16 - 23 22.03.26 15:30 Верес - Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 22
12 Кудровка 20 5 6 9 24 - 33 18.03.26 18:00 Кудровка - Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 21
13 Рух Львов 19 6 1 12 15 - 28 15.03.26 13:00 Эпицентр - Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье 19
14 Эпицентр 19 5 2 12 22 - 33 15.03.26 13:00 Эпицентр - Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 17
15 Александрия 20 2 5 13 14 - 35 19.03.26 13:00 Александрия - Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 11
16 Полтава 20 2 3 15 16 - 51 19.03.26 18:00 Металлист 1925 - Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 9
Сергей Иващенко Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
