Президент украинского клуба: «Мы заскочили в УПЛ, думали, что крутые, но…»

Президент СК Полтава Сергей Иващенко отреагировал на последние результаты команды. Специалист не исключает варианта вылета в Первую лигу Украины

– Календарь для вашего клуба на последние десять туров такой, что действительно не позавидуешь.

– И при этом у ребят [игроков СК Полтава] еще и какая-то демотивация сейчас возникла. Не понимаю... А я не могу сейчас команду усилить, купить десять или 11 легионеров из Бурунди... Возвращаясь к словам Тимченко, глядя на игру наших футболистов, я понимаю, что их уровень, к сожалению, не соответствует требованиям и уровню УПЛ.

Вот мы заскочили в УПЛ, думали, что мы крутые, но… Знаешь, это и моя ошибка в том, что я доверился тем игрокам, которые вывели СК Полтава в элитный дивизион, решил дать им шанс поиграть в УПЛ. Они же заслужили, старались, без вопросов, но возложенных на них надежд и надежд не оправдали. Вы же выйдите и покажите, чего вы стоите. А показать нечего, попа-то голая, как говорят...

Ну, нет игры у команды, нет. Ни в пас сыграть не могут – каждая вторая-третья передача сопернику, ни в атаке, ни в защите надежно отыграть. Не соответствуют уровню УПЛ наши игроки, повторюсь, а может, Второй лиги или, в лучшем случае, Первой. Говорю как есть. И, опять же, я хотел бы помочь команде, но у меня сейчас нет финансовой возможности купить качественных футболистов, увеличить зарплатную ведомость соответственно. Война за окном, бизнес сейчас идет так себе, мягко говоря…

– Вы сказали, что в команде среди игроков возникла какая-то демотивация. Не пытались поговорить с футболистами, как-то их встряхнуть, вернуть мотивацию?

– Разговаривал. И объяснил им, что они должны быть заинтересованы в хороших результатах СК Полтава в первую очередь. Надо же уметь себя продавать, показывать такую ​​игру, чтобы ими интересовались другие клубы, чтобы хотели переманить к себе, но… Еще раз повторю, мы оказались не готовы к УПЛ, смотрим правде в глаза. Зачем мне врать, придумывать что-нибудь, говорю как есть.

Может быть, и хорошо будет, если мы опустимся [в Первую лигу]. Будем иметь время на перезагрузку, время для более качественной комплектации команды, надлежащей подготовки собственной клубной инфраструктуры, – сказал функционер.