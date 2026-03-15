  4. Известный тренер предупредил Шахтер перед матчем с Металлистом 1925 в УПЛ
15 марта 2026, 10:37
Известный тренер предупредил Шахтер перед матчем с Металлистом 1925 в УПЛ

Олег Дулуб ждет сенсацию в матче 20 тура УПЛ

Известный тренер Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча Шахтера против Металлиста 1925 в 20 туре Украинской Премьер-лиги. Специалист прогнозирует сенсацию.

– Шахтер – Металлист 1925. Безусловно, центральный матч тура в УПЛ. Уставший после Лиги конференций Шахтер сыграет против амбициозного и мотивированного коллектива Младена Бартуловича. В этой игре можно ожидать сенсации?

– Думаю, да! Сенсация вполне возможна именно в этом матче. Лига конференций... Перелеты, переезды... Это все негативно отразится на психологическом состоянии игроков. Очень мотивирован будет Металлист 1925. Это достаточно неплохая команда, которая с каждым матчем становится сильнее, – сказал Дулуб.

Матч Шахтер – Металлист 1925 запланирован на воскресенье, 15 марта. Стартовый свисток на «Львов Арене» прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий
