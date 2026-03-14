Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидеру ЛНЗ предстоит дополнительное медицинское обследование
Украина. Премьер лига
14 марта 2026, 19:43 |
Лидеру ЛНЗ предстоит дополнительное медицинское обследование

Дидык в матче с «Александрией» попросил замену

ЛНЗ. Роман Дидык

Как стало известно Sport.ua, ведущий игрок ЛНЗ Роман Дидык в середине первого тайма матча 20-го тура УПЛ с «Александрией» (2:0) не смог продолжить игру из-за повреждения приводящей мышцы бедра.

По имеющейся информации, полузащитника ждет дополнительное медицинское обследование, и тогда станет ясно, можно ли рассчитывать на него в следующем матче с «Рухом», который запланирован на 21 марта.

В настоящее время черкасская команда возглавляет турнирную таблицу в чемпионате, набрав 44 очка.

По теме:
Пономарев рассказал, благодаря чему ЛНЗ обыграл Александрию
Руслан РОТАНЬ: «После Динамо вышли на поле злыми»
Мастер-класс от фаворита. Полесье дома не оставило шансов Кривбассу
травма чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Роман Дидык ЛНЗ - Александрия инсайд
Андрей Писаренко
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Бокс | 14 марта 2026, 05:42 1
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку

Монтеро рассказал, какие советы старший брат давал Владимиру во время боя с Джошуа

Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футбол | 14 марта 2026, 09:23 15
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире

Михавко заинтересовал «Ньюкасл»

Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Футбол | 14.03.2026, 16:55
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Реал хочет взорвать трансферный рынок и купить звезду за 160 млн евро
Футбол | 14.03.2026, 19:45
Реал хочет взорвать трансферный рынок и купить звезду за 160 млн евро
Реал хочет взорвать трансферный рынок и купить звезду за 160 млн евро
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2026, 01:54
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
13.03.2026, 02:25 38
Теннис
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 05:58 36
Теннис
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
14.03.2026, 08:22 17
Футбол
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 10
Футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
13.03.2026, 04:32 4
Футбол
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
13.03.2026, 02:02 1
Бокс
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
14.03.2026, 08:36 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем