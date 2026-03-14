Украина. Премьер лига14 марта 2026, 19:43 |
Лидеру ЛНЗ предстоит дополнительное медицинское обследование
Дидык в матче с «Александрией» попросил замену
Как стало известно Sport.ua, ведущий игрок ЛНЗ Роман Дидык в середине первого тайма матча 20-го тура УПЛ с «Александрией» (2:0) не смог продолжить игру из-за повреждения приводящей мышцы бедра.
По имеющейся информации, полузащитника ждет дополнительное медицинское обследование, и тогда станет ясно, можно ли рассчитывать на него в следующем матче с «Рухом», который запланирован на 21 марта.
В настоящее время черкасская команда возглавляет турнирную таблицу в чемпионате, набрав 44 очка.
