Лидеру ЛНЗ предстоит дополнительное медицинское обследование

Как стало известно Sport.ua, ведущий игрок ЛНЗ Роман Дидык в середине первого тайма матча 20-го тура УПЛ с «Александрией» (2:0) не смог продолжить игру из-за повреждения приводящей мышцы бедра.

По имеющейся информации, полузащитника ждет дополнительное медицинское обследование, и тогда станет ясно, можно ли рассчитывать на него в следующем матче с «Рухом», который запланирован на 21 марта.

В настоящее время черкасская команда возглавляет турнирную таблицу в чемпионате, набрав 44 очка.