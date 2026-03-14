Севилья заключила партнерство с игорным оператором

14 марта 2026, 18:18
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный клуб «Севилья» объявил о партнерстве с брендом ставок K9Win, который стал официальным региональным партнером клуба в Азии в текущем сезоне.

Соглашение направлено на расширение присутствия испанского клуба на азиатском рынке и укрепление связи с болельщиками региона.

В рамках сотрудничества стороны планируют запуск цифровых инициатив и маркетинговых кампаний. Бренд K9Win также будет интегрирован в трансляции матчей «Севильи» в Азии, а для болельщиков подготовят специальные акции, включая VIP-билеты и пакеты гостеприимства.

В клубе отмечают, что партнерство является частью более широкой международной стратегии спонсорства, направленной на развитие бренда на ключевых мировых рынках.

