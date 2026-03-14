Севилья заключила партнерство с игорным оператором
Соглашение направлено на развитие присутствия клуба на азиатском рынке
Футбольный клуб «Севилья» объявил о партнерстве с брендом ставок K9Win, который стал официальным региональным партнером клуба в Азии в текущем сезоне.
Соглашение направлено на расширение присутствия испанского клуба на азиатском рынке и укрепление связи с болельщиками региона.
В рамках сотрудничества стороны планируют запуск цифровых инициатив и маркетинговых кампаний. Бренд K9Win также будет интегрирован в трансляции матчей «Севильи» в Азии, а для болельщиков подготовят специальные акции, включая VIP-билеты и пакеты гостеприимства.
В клубе отмечают, что партнерство является частью более широкой международной стратегии спонсорства, направленной на развитие бренда на ключевых мировых рынках.
