Клубы АПЛ сохраняют сделки с букмекерами несмотря на давление регуляторов

Клубы английской Премьер-лиги продолжают заключать спонсорские соглашения с игорными компаниями, несмотря на растущее внимание со стороны правительства Великобритании. Пока такие партнерства остаются законными, команды не спешат отказываться от значительных доходов.

Недавно «Ньюкасл Юнайтед» объявил о сотрудничестве с 8Xbet, сделав компанию своим официальным азиатским партнером по ставкам. По словам экспертов по спортивному спонсорству, для многих клубов такие соглашения остаются важной частью финансовой модели, поскольку напрямую влияют на трансферные бюджеты и конкурентоспособность.

Премьер-лига уже объявила, что с сезона 2026/27 будет запрещено размещение логотипов игорных компаний на передней части футболок.

Эксперты отмечают, что до тех пор, пока регулирование не будет четко определено, клубы, вероятно, будут продолжать сотрудничество с игорными компаниями.

