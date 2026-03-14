Скандал со ставками игроков заставил MLS пересмотреть рынки букмекеров

Главная футбольная лига США (MLS) усилила меры по защите честности соревнований после дисквалификации бывших игроков «Коламбус Крю» Деррика Джонса и Яу Йебоа.

Лига обратилась к букмекерским компаниям с просьбой убрать с платформ рынки ставок на желтые и красные карточки, которые считаются наиболее уязвимыми для манипуляций.

Расследование показало, что один из игроков получил желтую карточку в матче, на который оба спортсмена сделали ставку. Признаков влияния на итоговый результат игры обнаружено не было, однако лига считает, что игроки могли делиться конфиденциальной информацией о намерении спровоцировать предупреждение.

Подобные расследования ранее проводились и в других лигах, включая профессиональный баскетбол в США, где отдельные игроки также сталкивались с обвинениями, связанными со ставками.