Скандал со ставками игроков заставил MLS пересмотреть рынки букмекеров
Лига считает ставки на карточки наиболее уязвимыми
Главная футбольная лига США (MLS) усилила меры по защите честности соревнований после дисквалификации бывших игроков «Коламбус Крю» Деррика Джонса и Яу Йебоа.
Лига обратилась к букмекерским компаниям с просьбой убрать с платформ рынки ставок на желтые и красные карточки, которые считаются наиболее уязвимыми для манипуляций.
Расследование показало, что один из игроков получил желтую карточку в матче, на который оба спортсмена сделали ставку. Признаков влияния на итоговый результат игры обнаружено не было, однако лига считает, что игроки могли делиться конфиденциальной информацией о намерении спровоцировать предупреждение.
Подобные расследования ранее проводились и в других лигах, включая профессиональный баскетбол в США, где отдельные игроки также сталкивались с обвинениями, связанными со ставками.
