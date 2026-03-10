Скандал в MLS. Двое игроков пожизненно отстранены за ставки

Главная футбольная лига США (MLS) объявила о пожизненной дисквалификации ганских игроков Деррика Джонса и Йо Йебоа за участие в спортивных ставках, включая ставки на собственные матчи.

Расследование началось после предупреждений о подозрительной активности. По итогам проверки лига установила, что футболисты, которые были одноклубниками в «Коламбус Крю», делали ставки на футбольные события в сезонах 2024 и 2025 годов.

MLS подчеркнула, что не обнаружила доказательств влияния ставок на результаты матчей. Однако лига выявила эпизод, когда оба игрока сделали ставку на получение Джонсом желтой карточки в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз» 19 октября 2024 года, что в итоге и произошло.

По данным расследования, игроки также могли передавать другим участникам ставок конфиденциальную информацию о своих действиях на поле.

Комиссар MLS Дон Гарбер заявил, что лига намерена и дальше строго защищать честность соревнований и выступает за запрет ставок на желтые карточки во всех штатах США.