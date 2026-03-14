14 марта 2026, 17:39 | Обновлено 14 марта 2026, 17:53
Мичел назвал лучшего игрока матча Жироны, где Цыганков сделал два ассиста

Тренер отметил Гассанигу

14 марта 2026, 17:39 | Обновлено 14 марта 2026, 17:53
823
0
Мичел назвал лучшего игрока матча Жироны, где Цыганков сделал два ассиста
Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона в матче чемпионата Испании обыграла Атлетик 3:0, а украинский полузащитник Виктор Цыганков сделал две результативные передачи.

Несмотря на такой вклад игрока сборной Украины, тренер выделил вратаря Пауло Гассанигу.

«Я очень счастлив, важная победа. Мы провели фантастический матч. У Атлетика были свои моменты, но вратарь сыграл на ноль. Игра Гассаниги была ключевой, он сделал два невероятных сейва, потому что гол соперника мог все изменить».

«Мы на 8 очков оторвались от зоны вылета, но до еврокубков далеко. Верю, что 42 очков хватит для выживания», – сказал Мичел.

Жирона набрала 34 очка и находится на 12-й позиции.

