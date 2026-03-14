Нападающий ЛНЗ вошел в историю УПЛ

25-летний Нападающий ЛНЗ Марк Ассинор стал лучшим ганским бомбардиром в истории УПЛ.

В матче 20-го тура против Александрии африканец забил свой 8-й гол в чемпионате Украины.

Это стало новым рекордом среди всех представителей Ганы, в разное время выступавших в УПЛ.

Предыдущее достижение принадлежало Кваме Карикари из Стали и Доминику Адия из Арсенала, забивших по 7 голов.

В активе ганских футболистов теперь 38 забитых мячей в украинском чемпионате.

Все ганские бомбардиры в истории УПЛ