  4. Нападающий ЛНЗ вошел в историю УПЛ
Нападающий ЛНЗ вошел в историю УПЛ

Марк Ассинор стал лучшим ганским бомбардиром в чемпионате Украины

14 марта 2026, 16:02 |
661
0
Нападающий ЛНЗ вошел в историю УПЛ
ФК ЛНЗ

25-летний Нападающий ЛНЗ Марк Ассинор стал лучшим ганским бомбардиром в истории УПЛ.

В матче 20-го тура против Александрии африканец забил свой 8-й гол в чемпионате Украины.

Это стало новым рекордом среди всех представителей Ганы, в разное время выступавших в УПЛ.

Предыдущее достижение принадлежало Кваме Карикари из Стали и Доминику Адия из Арсенала, забивших по 7 голов.

В активе ганских футболистов теперь 38 забитых мячей в украинском чемпионате.

Все ганские бомбардиры в истории УПЛ

  • 8 – Марк Ассинор (8 – ЛНЗ)
  • 7 – Кваме Карикари (7 – Сталь)
  • 7 – Доминик Адия (7 – Арсенал)
  • 6 – Реймонд Овусу (4 – Заря, 1 – Металлист 1925, 1 – Кудровка)
  • 4 – Эрнест Антви (4 – ФК Львов)
  • 3 – Принс Аду (3 – Кривбасс)
  • 2 – Дерек Боатенг (2 – Днепр)
  • 1 – Абдул Авуду (1 – ЛНЗ)
