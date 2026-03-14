Нападающий ЛНЗ вошел в историю УПЛ
Марк Ассинор стал лучшим ганским бомбардиром в чемпионате Украины
25-летний Нападающий ЛНЗ Марк Ассинор стал лучшим ганским бомбардиром в истории УПЛ.
В матче 20-го тура против Александрии африканец забил свой 8-й гол в чемпионате Украины.
Это стало новым рекордом среди всех представителей Ганы, в разное время выступавших в УПЛ.
Предыдущее достижение принадлежало Кваме Карикари из Стали и Доминику Адия из Арсенала, забивших по 7 голов.
В активе ганских футболистов теперь 38 забитых мячей в украинском чемпионате.
Все ганские бомбардиры в истории УПЛ
- 8 – Марк Ассинор (8 – ЛНЗ)
- 7 – Кваме Карикари (7 – Сталь)
- 7 – Доминик Адия (7 – Арсенал)
- 6 – Реймонд Овусу (4 – Заря, 1 – Металлист 1925, 1 – Кудровка)
- 4 – Эрнест Антви (4 – ФК Львов)
- 3 – Принс Аду (3 – Кривбасс)
- 2 – Дерек Боатенг (2 – Днепр)
- 1 – Абдул Авуду (1 – ЛНЗ)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
