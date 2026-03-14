  Очередная победа. Шахтер U-19 обыграл «Металлист 1925» U-19
14 марта 2026, 14:31 |
Очередная победа. Шахтер U-19 обыграл «Металлист 1925» U-19

Юношеская команда Шахтера одержала восьмую победу подряд

В субботу, 14 марта, состоялся поединок 20-го тура Национальной Лиги U-19. «Шахтер» U-19 со счетом 2:0 одержал победу над «Металлист 1925» U-19.

«Шахтер» U-19 открыл счет на 53-й минуте. Мохамаду Канте замкнул передачу с правого фланга.

В конце матча «горняки» закрепили преимущество. На 88-й минуте забил Артем Зубрий.

«Шахтер» U-19 продолжает возглавлять турнирную таблицу. Подопечные Алексея белика опережают киевское «Динамо» U-19 на шесть очков.

Национальная Лига U-19. 20-й тур. 14 марта

«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Металлист 1925» U-19 (Харьков) – 2:0

Голы: Канте, 53, Зубрий, 88

