Очередная победа. Шахтер U-19 обыграл «Металлист 1925» U-19
Юношеская команда Шахтера одержала восьмую победу подряд
В субботу, 14 марта, состоялся поединок 20-го тура Национальной Лиги U-19. «Шахтер» U-19 со счетом 2:0 одержал победу над «Металлист 1925» U-19.
«Шахтер» U-19 открыл счет на 53-й минуте. Мохамаду Канте замкнул передачу с правого фланга.
В конце матча «горняки» закрепили преимущество. На 88-й минуте забил Артем Зубрий.
«Шахтер» U-19 продолжает возглавлять турнирную таблицу. Подопечные Алексея белика опережают киевское «Динамо» U-19 на шесть очков.
Национальная Лига U-19. 20-й тур. 14 марта
«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Металлист 1925» U-19 (Харьков) – 2:0
Голы: Канте, 53, Зубрий, 88
