Капитан киевского клуба получил травму на тренировке. Когда вернется?
Полузащитник «Оболони» Олег Слободян повредил колено и пропустил две игры чемпионата Украины
Капитан киевской «Оболони», украинский полузащитник Олег Слободян рассказал о своей травме, из-за которой пропустил две игры чемпионата Украины.
«Обидно, что получил травму колена на тренировке. Думали, что это что-то серьезное, но, слава Богу, после того, как сделали обследование, сказали, что все обошлось. Думаю, что со следующей недели я вернусь к тренировкам и буду готовиться к следующему матчу с «Карпатами».
Кроме того, Слободян поделился мнением о давлении, с которым столкнулась его команда, из-за борьбы за сохранения прописки в элитном дивизионе чемпионата Украины:
«Конечно, сейчас можно сказать, что давления меньше из-за турнирного положения, но я не хочу сглазить. Надо в каждой игре стараться добиваться максимального результата. Сейчас нужно только пахать».
В пятницу, 13 марта, подопечные Александра Антоненко потерпели выездное поражение со счетом 1:2 в противостоянии с киевским «Динамо».
В следующем туре «пивовары», которые занимают девятое место в турнирной таблице, сыграют против львовских «Карпат» (22 марта).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
