  4. Капитан киевского клуба получил травму на тренировке. Когда вернется?
14 марта 2026, 14:24
611
0

Капитан киевского клуба получил травму на тренировке. Когда вернется?

Полузащитник «Оболони» Олег Слободян повредил колено и пропустил две игры чемпионата Украины

14 марта 2026, 14:24 |
611
0
Капитан киевского клуба получил травму на тренировке. Когда вернется?
ФК Оболонь Киев. Олег Слободян

Капитан киевской «Оболони», украинский полузащитник Олег Слободян рассказал о своей травме, из-за которой пропустил две игры чемпионата Украины.

«Обидно, что получил травму колена на тренировке. Думали, что это что-то серьезное, но, слава Богу, после того, как сделали обследование, сказали, что все обошлось. Думаю, что со следующей недели я вернусь к тренировкам и буду готовиться к следующему матчу с «Карпатами».

Кроме того, Слободян поделился мнением о давлении, с которым столкнулась его команда, из-за борьбы за сохранения прописки в элитном дивизионе чемпионата Украины:

«Конечно, сейчас можно сказать, что давления меньше из-за турнирного положения, но я не хочу сглазить. Надо в каждой игре стараться добиваться максимального результата. Сейчас нужно только пахать».

В пятницу, 13 марта, подопечные Александра Антоненко потерпели выездное поражение со счетом 1:2 в противостоянии с киевским «Динамо».

В следующем туре «пивовары», которые занимают девятое место в турнирной таблице, сыграют против львовских «Карпат» (22 марта).

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Оболонь Киев Динамо - Оболонь Карпаты Львов Карпаты - Оболонь Олег Слободян травма
Николай Тытюк Источник: УПЛ-ТВ
