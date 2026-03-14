Один из лидеров Зари не сыграет против Колоса

Как стало известно Sport.ua, универсал «Зари» Роман Вантух пропустил последние тренировки из-за болей в паховой области и не сможет сыграть в календарном поединке 20-го тура с «Колосом», который состоится 15 марта в Ковалевке.

Также еще только восстанавливается после травмы хорватский легионер Яков Башич. Отсутствует в расположении «Зари» и серб Петар Мичин. Его возвращение в строй ожидается в апреле.

В активе футболистов «Зари» 27 очков – подопечные Виктора Скрипника занимают восьмое место в турнирной таблице элитного дивизиона.

Форвард луганского клуба ранее рассказал о своей форме и планах в гонке бомбардиров.