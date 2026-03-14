  4. Один из лидеров Зари не сыграет против Колоса
14 марта 2026, 13:57 |
216
0

Один из лидеров Зари не сыграет против Колоса

У Вантуха проблемы с пахом

14 марта 2026, 13:57 |
216
0
Один из лидеров Зари не сыграет против Колоса
ФК Заря Луганск. Роман Вантух

Как стало известно Sport.ua, универсал «Зари» Роман Вантух пропустил последние тренировки из-за болей в паховой области и не сможет сыграть в календарном поединке 20-го тура с «Колосом», который состоится 15 марта в Ковалевке.

Также еще только восстанавливается после травмы хорватский легионер Яков Башич. Отсутствует в расположении «Зари» и серб Петар Мичин. Его возвращение в строй ожидается в апреле.

В активе футболистов «Зари» 27 очков – подопечные Виктора Скрипника занимают восьмое место в турнирной таблице элитного дивизиона.

Форвард луганского клуба ранее рассказал о своей форме и планах в гонке бомбардиров.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 14 марта 2026, 01:54 9
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Футбол | 14 марта 2026, 09:00 4
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Футбол | 14.03.2026, 10:11
Уже давали 15 млн. Марсель вернулся к варианту с покупкой центрбека Динамо
Футбол | 14.03.2026, 08:22
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Футбол | 14.03.2026, 14:34
ЛНЗ – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
13.03.2026, 12:32 7
Другие виды
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
13.03.2026, 07:40 28
Футбол
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
13.03.2026, 00:02 10
Бокс
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 06:22
Теннис
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
