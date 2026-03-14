Старт матча ЛНЗ и Александрии отложен. Названо новое время начала игры

Продолжается 20-й тур Украинской Премьер-лиги.

14 марта в 13:00 должен был начаться матч: ЛНЗ – «Александрия».

Команды успели выйти на поле, прозвучал национальный гимн, однако после этого была объявлена воздушная тревога в Черкасской области.

Старт игры был отложен, команды дождались сигнала о завершении угрозы в укрытии и вернулись на поле.

Стартовый свисток арбитра назначен на 13:42 по киевскому времени

20-й тур УПЛ начался двумя матчами 13 марта: «Карпаты» во Львове разгромили «Полтаву» – 4:0, а «Динамо» в киевском дерби одержало волевую победу над «Оболонью» – 2:1.

В субботу, 14 марта, кроме игры ЛНЗ – «Александрия», запланированы еще два матча: в 15:30 стартует игра в Ровно между «Вересом» и «Кудровкой», а в 18:00 в Житомире начнется матч «Полесье» – «Кривбасс».