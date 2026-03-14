Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Четвертый фаворит турнира. Аналитики обновили шансы Шахтера на победу в ЛК
Лига конференций
14 марта 2026, 10:59 |
Четвертый фаворит турнира. Аналитики обновили шансы Шахтера на победу в ЛК

«Горняки» вполне могут потягаться как минимум за выход в полуфинал

Аналитики Football Rankings после первых матчей стадии 1/8 финала Лиги конференций обновили свои оценки шансов команд-участниц на победу в турнире.

В частности, фаворитом по-прежнему остается английский «Кристал Пэлас», который станет победителем с вероятностью в 22%. Однако практически в упор к «стекольщикам» приблизился французский «Страсбур» (20%), а на третьей строчке шансов расположились греческий АЕК и испанский «Райо Вальекано» (по 12%).

Единственный представитель Украины «Шахтер» является четвертым фаворитом на победу в турнире с шансами в 6%. Столько же – у итальянской «Фиорентины» и немецкого «Майнца».

Примечательно, что в случае прохода «Леха» (первый матч завершился победой украинской команды со счетом 3:1) «Шахтер» в 1/4 финала выйдет на победителя пары АЗ – «Спарта», а обе эти команды в аспекте шансов на победу в Лиге конференций уступают «горнякам» (4% – у нидерландцев, 3% – у чехов).

Алексей Сливченко
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
Экс-защитник сборной Украины: «Динамо поможет Кривбассу финансово»
ЛНЗ – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
u6464u
100 процентів згоден, але бувають сюрпризи, на що ми і надіємся .
Микола Унгурян
не 4 ,а як мінімум 5, але побачимо на полі - хотілося б щоб змогли пройти якомога далі.
AK.228
Скорее Страсбург
Remark
Ох і п…бол, вибачаюся)
Заголовок же не вірний, не правдивий апріорі. Тобто це дезінформація.
Перший Серед Рівних в бані
Та який Крістал Пелес, Шахтар цей Крістал пелес в баранячий ріг скрутить. 
Так само як Страсбур, Шахтар об цього представника ліги фермерів тільки ноги витре, франція це взагалі не футболна країна, там тільки в регбі грають.
Про АЕК навіть говорити смішно, що вони роблять на третьому місці? Грецький клуб? Серйозно? Шахтар винесе цей грецький мішок зі сміттям, викине і забуде.
Dynamo1927
Автор, какой четвёртый? Делит 5-8 место 
Для сюрприза полуфинале ждёт или Фиорентина либо Кристал Пэлас
А в финале немцы или испанцы или французы
