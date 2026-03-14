Четвертый фаворит турнира. Аналитики обновили шансы Шахтера на победу в ЛК
«Горняки» вполне могут потягаться как минимум за выход в полуфинал
Аналитики Football Rankings после первых матчей стадии 1/8 финала Лиги конференций обновили свои оценки шансов команд-участниц на победу в турнире.
В частности, фаворитом по-прежнему остается английский «Кристал Пэлас», который станет победителем с вероятностью в 22%. Однако практически в упор к «стекольщикам» приблизился французский «Страсбур» (20%), а на третьей строчке шансов расположились греческий АЕК и испанский «Райо Вальекано» (по 12%).
Единственный представитель Украины «Шахтер» является четвертым фаворитом на победу в турнире с шансами в 6%. Столько же – у итальянской «Фиорентины» и немецкого «Майнца».
Примечательно, что в случае прохода «Леха» (первый матч завершился победой украинской команды со счетом 3:1) «Шахтер» в 1/4 финала выйдет на победителя пары АЗ – «Спарта», а обе эти команды в аспекте шансов на победу в Лиге конференций уступают «горнякам» (4% – у нидерландцев, 3% – у чехов).
🏆 To Win the Conference League:— Football Rankings (@FootRankings) March 13, 2026
🏴 Crystal Palace - 22%
🇫🇷 Strasbourg - 20%
🇬🇷 AEK Athens - 12%
🇪🇸 Rayo Vallecano - 12%
🇮🇹 Fiorentina - 6%
🇩🇪 Mainz - 6%
🇺🇦 Shakhtar - 6%
🇳🇱 AZ Alkmaar - 4%
🇨🇾 AEK Larnaca - 4%
🇨🇿 Sparta Praha - 3%
🇵🇱 Raków Częstochowa - 3%
(% per @OptaAnalyst) pic.twitter.com/qB8wxLxWrA
Положение украинского одзеки стало крайне сложным
Поединок 1/2 финала состоится в ночь на 14 марта и начнется ориентировочно в 03:00
Заголовок же не вірний, не правдивий апріорі. Тобто це дезінформація.
Так само як Страсбур, Шахтар об цього представника ліги фермерів тільки ноги витре, франція це взагалі не футболна країна, там тільки в регбі грають.
Про АЕК навіть говорити смішно, що вони роблять на третьому місці? Грецький клуб? Серйозно? Шахтар винесе цей грецький мішок зі сміттям, викине і забуде.
Для сюрприза полуфинале ждёт или Фиорентина либо Кристал Пэлас
А в финале немцы или испанцы или французы