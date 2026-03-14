Четвертый фаворит турнира. Аналитики обновили шансы Шахтера на победу в ЛК

Аналитики Football Rankings после первых матчей стадии 1/8 финала Лиги конференций обновили свои оценки шансов команд-участниц на победу в турнире.

В частности, фаворитом по-прежнему остается английский «Кристал Пэлас», который станет победителем с вероятностью в 22%. Однако практически в упор к «стекольщикам» приблизился французский «Страсбур» (20%), а на третьей строчке шансов расположились греческий АЕК и испанский «Райо Вальекано» (по 12%).

Единственный представитель Украины «Шахтер» является четвертым фаворитом на победу в турнире с шансами в 6%. Столько же – у итальянской «Фиорентины» и немецкого «Майнца».

Примечательно, что в случае прохода «Леха» (первый матч завершился победой украинской команды со счетом 3:1) «Шахтер» в 1/4 финала выйдет на победителя пары АЗ – «Спарта», а обе эти команды в аспекте шансов на победу в Лиге конференций уступают «горнякам» (4% – у нидерландцев, 3% – у чехов).