Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Стэнли Куарши в «Динамо» не будет
Зимой «Динамо» договорилось об аренде 18-летнего центрального защитника Стэнли Куарши, выступающего за клуб VIM Sporting из Аккры.
Однако, как сообщает ТаТоТаке, футболист в Украину не приедет – его переход сорвался в последний момент. Причиной этого стали соображения безопасности: родители футболиста были против того, чтобы он переезжал в Украину и играл за киевлян.
Левоногий футболист год назад был признан лучшим защитником международного турнира Samba Stars, после чего проходил просмотр в «Челси» и «Вулверхэмптоне».
Ранее сообщалось, что во время пребывания в английском клубе футболист имел возможность тренироваться вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком, который и посоветовал купить ганца.
