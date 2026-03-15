Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо

Зимой «Динамо» договорилось об аренде 18-летнего центрального защитника Стэнли Куарши, выступающего за клуб VIM Sporting из Аккры.

Однако, как сообщает ТаТоТаке, футболист в Украину не приедет – его переход сорвался в последний момент. Причиной этого стали соображения безопасности: родители футболиста были против того, чтобы он переезжал в Украину и играл за киевлян.

Левоногий футболист год назад был признан лучшим защитником международного турнира Samba Stars, после чего проходил просмотр в «Челси» и «Вулверхэмптоне».

Ранее сообщалось, что во время пребывания в английском клубе футболист имел возможность тренироваться вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком, который и посоветовал купить ганца.