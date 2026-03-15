Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Украина. Премьер лига
15 марта 2026, 21:02
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо

Стэнли Куарши в «Динамо» не будет

Getty Images/Global Images Ukraine. Стэнли Куарши

Зимой «Динамо» договорилось об аренде 18-летнего центрального защитника Стэнли Куарши, выступающего за клуб VIM Sporting из Аккры.

Однако, как сообщает ТаТоТаке, футболист в Украину не приедет – его переход сорвался в последний момент. Причиной этого стали соображения безопасности: родители футболиста были против того, чтобы он переезжал в Украину и играл за киевлян.

Левоногий футболист год назад был признан лучшим защитником международного турнира Samba Stars, после чего проходил просмотр в «Челси» и «Вулверхэмптоне».

Ранее сообщалось, что во время пребывания в английском клубе футболист имел возможность тренироваться вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком, который и посоветовал купить ганца.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Стэнли Куарши
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем