Вильярреал спасся в матче против Алавеса на 90+8-й благодаря топ-голу Пепе

Вильярреал вырвал ничью у Алавеса в матче 28-го тура Ла Лиги 2025/26 – 1:1.

13 марта желтая субмарина спаслась на арене Эстадио Мендисорроса в городе Витория-Гастейс.

На 40-й автогол оформил защитник Вильарреала Рафа Марин. Одно очко подопечным Марселино принес Николя Пепе.

Вильярреал занимает третье место в таблице чемпионата Испании с 55 очками. У Алавеса 28 баллов и 16-я позиция.

Голы: Марин, 40 (автогол) – Пепе, 90+8