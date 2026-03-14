Вильярреал спасся в матче против Алавеса на 90+8-й благодаря топ-голу Пепе
Вильярреал вырвал ничью у Алавеса в матче 28-го тура Ла Лиги 2025/26 – 1:1.
13 марта желтая субмарина спаслась на арене Эстадио Мендисорроса в городе Витория-Гастейс.
На 40-й автогол оформил защитник Вильарреала Рафа Марин. Одно очко подопечным Марселино принес Николя Пепе.
Вильярреал занимает третье место в таблице чемпионата Испании с 55 очками. У Алавеса 28 баллов и 16-я позиция.
Ла Лига 2025/26. 28-й тур, 13 марта
Алавес – Вильярреал – 1:1
Голы: Марин, 40 (автогол) – Пепе, 90+8
